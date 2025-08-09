Virus West Nile a Roma sud, sale la preoccupazione: polemiche sui ritardi nelle disinfestazioni

Roma sud in allarme per il virus West Nile dopo la conferma di due casi nel territorio dell’Infernetto, nel Municipio X. La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha generato preoccupazione tra i residenti, soprattutto perché, per uno dei due pazienti – una donna di 61 anni – non è ancora chiaro il luogo dell’esposizione.

La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento già in vigore nelle Asl di Latina, Frosinone e Roma 6 anche alla Asl Roma 3, competente per l’area interessata.

Il Comune di Roma, in collaborazione con la Asl, ha avviato i primi interventi di disinfestazione nel quartiere. Dal vicino Municipio IX arriva la richiesta di ampliare immediatamente l’azione: il capogruppo della Lega, Piero Cucunato, ha presentato una mozione per chiedere trattamenti urgenti nelle aree verdi.

«L’aumento delle temperature e la scarsa manutenzione di canali e zone verdi – spiega Cucunato – creano le condizioni ideali per la proliferazione delle zanzare. Serve una disinfestazione mirata nei parchi e nelle aree più abitate».

Sulla stessa linea anche Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, che invoca «un’azione immediata» con bonifiche, trattamenti larvicidi e un piano preventivo su scala cittadina. «Non si può aspettare che altri cittadini finiscano in ospedale – avverte – la salute pubblica si tutela con programmazione, non con interventi spot».

Intanto, nel Municipio VIII, sono già in corso sei cicli di trattamenti antilarvali su strade pubbliche e private aperte al traffico.

Quattro sono stati completati; i prossimi due si svolgeranno tra l’1 e il 20 settembre e tra l’1 e il 21 ottobre. «Un’azione concreta e strutturata – sottolinea l’assessore municipale all’Ambiente Claudio Mannarino – per proteggere la salute dei cittadini».

