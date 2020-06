Volley Scuola-Trofeo Acea: premiati gli studenti di Silvestri, Majorana, Peano e Catullo 

Una premiazione inedita e forse anche per questo più emozionante del solito. Il Volley Scuola-Trofeo Acea 2020 si è chiuso con un evento virtuale a cui hanno partecipato 52 studenti e i loro professori: la cerimonia andata in scena sulla piattaforma di videostreaming “zoom” in cui sono stati svelati i nomi dei vincitori dei concorsi paralleli “Raccontaci Volley Scuola” (tema), “Click & Volley” (foto), “Comics on the net” (fumetto) e “Slogan sull’uso consapevole dell’acqua”.

Quattro categorie a cui, da quest’anno, si è aggiunta una quinta che ha avuto come focus principale l’ideazione di un progetto grafico sull’alimentazione e i corretti stili di vita proposti dalla FAO, a celebrare la partnership tra FIPAV Lazio e Ministero degli Affari Esteri in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, contro lo spreco e per un mondo #FameZero.

Il miglior tema è stato quello di Ludovica Stanco del liceo Catullo di Monterotondo “Questa è la mia natura”. Il “Click & Volley” ha visto trionfare Federica Bizzarri del Silvestri (ex Malpighi): la studentessa ha scattato una foto che ritrae una ragazza mentre palleggia, con il tramonto sullo sfondo e la didascalia “Risorgeremo insieme”.

Nel “Comics on the net” premiata Sara Civitelli del liceo Ettore Majorana con due fumetti (“madre acqua” e “annegheremo”) che mettono in evidenza l’importanza di preservare la natura e, con essa, la risorsa idrica per eccellenza.

Nel terzo concorso, lo slogan sull’uso consapevole dell’acqua, ha vinto Irene Cardinali del liceo Peano di Monterotondo: la sua frase vincente, accompagnata da un bellissimo disegno, è “risparmiare come forma d’amore”.

Nella categoria “FAO” al primo posto si è classificata Giulia Vespigani del Majorana con un lavoro intitolato “Cecità” che mette a confronto il benessere egoista dell’Occidente e la povertà di chi, invece, non ha nulla e soffre la fame. La giuria dei concorsi, presieduta dal giornalista Leandro De Sanctis e coordinata da Alessandro Fidotti, responsabile territorio e promozione, ha assegnato anche tre premi speciali: a Lorenzo Carlini del Baffi di Fiumicino (Click & Volley), ad Andrea Del Tavano e Alessandra Corrado del Majorana (rispettivamente Comics on the net e slogan). Liceo Majorana, Via Silvestri e Peano di Monterotondo sono state le tre scuole più prolifiche e creative.

“Sono arrivati tantissimi lavori di qualità – ha dichiarato Andrea Burlandi, presidente del CR Lazio – scegliere non è stato facile e ringrazio i docenti per averci accompagnato in questo percorso e la commissione per l’impegno e la competenza. Siamo felici di poter dire, ancora una volta, che Volley Scuola-Trofeo Acea da 27 anni sa coniugare sano agonismo, divertimento, socialità e cultura. È un contenitore senza eguali nel panorama sportivo-scolastico italiano. L’augurio che faccio ai ragazzi e alle ragazze è di rivederci presto sui campi”.

Alla premiazione dei concorsi in streaming hanno partecipato, oltre ad Alessandro Fidotti e al responsabile eventi e ideatore di Volley Scuola,Luciano Cecchi, anche Salvo Buzzanca di ACEA, title sponsor del torneo e storica compagna di viaggio della FIPAV Lazio dal 1995, Katia Meloni dell’ufficio delle attività di promozione e della Giornata mondiale dell’alimentazione della FAO e Antonino Mancuso e Maura Catalanidell’ufficio scolastico regionale del MIUR.

Come da tradizione, l’evento conclude il torneo di pallavolo, beach volley e sitting volley che coinvolge gli istituti superiori di Roma e provincia. A causa della pandemia che ha bloccato il Paese in un lunghissimo lockdown, considerando la chiusura delle scuole, la FIPAV Lazio ha sospeso la kermesse dopo le prime due settimane di gare, ma ha voluto comunque incentivare e stimolare la creatività dei ragazzi potendo contare sullo straordinario supporto dei dirigenti scolastici e dei professori.

I concorsi sono diventati così una forma di didattica a distanza, essenziale per rinforzare quel filo rosso che da sempre lega l’istruzione alla pratica della pallavolo. Nell’edizione 2020, non a caso, è nata la partnership culturale con l’Università Telematica San Raffaele Roma, oltre a vedere confermate alcune storiche sinergie istituzionali come quelle con MIUR, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, CONI Lazio, Comitato Italiano Paralimpico, Istituto per il Credito Sportivo e Associazione per Franco Favretto.

Appuntamento al 2021 per la 28a edizione del Volley Scuola-Trofeo Acea!

LE CLASSIFICHE FINALI

Click & Volley

Finalisti

Chiara Tinelli – liceo Vivona – “Schiacciamo il Covid”

Flavia Accardo – liceo Ettore Majorana – “semplicemente…volley”

Claudia Brannetti – Istituto Baffi di Fiumicino – “L’importante è tornare a giocare”

Valeria Leone – liceo Ettore Majorana – “punti di vista”

Alessia Dominici – liceo Ettore Majorana – “sitting volley casalingo”

(premio speciale) Lorenzo Carlini – Istituto Baffi di Fiumicino “palla spiaggiata”

3) Federica Nannini – liceo Ettore Majorana “Nessuno ci ferma”

3) Chiara Orlando – liceo Ettore Majorana “Virus io ti schiaccio”

2) Emma Attili – liceo Ettore Majorana “libertà”

1) Federica Bizzarri – IIS Silvestri ex Malpighi – “Risorgeremo insieme”

Categoria FAO

Finalisti

Lorenzo Boschi – liceo Ettore Majorana – “uno spreco al giorno”

Beatrice Cavallaro – liceo Ettore Majorana – “è buono anche domani”

Adriana Coppola – liceo Ettore Majorana – “la gioia per me è il bene di tutti”

Alessia Dominici – liceo Ettore Majorana – “pacific food”

Valeria Giugliano – Leopoldo Pirelli – “L’acqua e il cibo sono il carburante dello sport”

Cosimo Mattia Frascà – presentazione ppt

3) Matteo Irpano – Leopoldo Pirelli – “l’acqua e l’alimentazione fanno di te un campione…”

2) Zaira Boe – liceo Ettore Majorana – “il paradosso”

1) Giulia Vespignani – liceo Ettore Majorana – “La cecità”

Comics on the net

Finalisti

Giorgia carenza – liceo Ettore Majorana – “giusto o sbagliato?”

Caterina Trombetta – Leopoldo Pirelli – “torneremo ad allenarci e guardarci negli occhi”

Tommaso Fanti – liceo Ettore Majorana – “la nazionale batte il covid”

Benedetta Galeri – liceo Ettore Majorana – “lontani ma vicini”

Lorenzo de Luca – Liceo Peano Monterotondo – “non sembra ma basta poco”

Enrico Iovene – IIS Silvestri ex Malpighi – “schiacciamo la siccità con l’acqua”

Andrea Reali – liceo Ettore Majorana – “difendiamoci dal coronavirus”

Marina Drobota – Ruiz – “protetti e uniti”

(fuori concorso) Silvia Perrone “L’unione fa la forza”

(premio speciale) Andrea Del Tavano – liceo Ettore Majorana – “#iorestoincasa”

3) Alessia Mattioli – Liceo Vivona – “aiutaci a salvare la terra”

3) Chiara Perelli – Liceo Ettore Majorana – “stili di vita”

2) Emanuele Bejan – IIS Silvestri – “tutto è possibile”

2) Benedetta Artiano – Liceo Ettore Majorana – “uniti ce la faremo”

1) Sara Civitelli – Liceo Ettore Majorana – “madre acqua” + “annegheremo”

Slogan sull’uso consapevole dell’acqua

Finalisti

Giada Caiazza – Liceo Ettore Majorana – “l’acqua è come la vita”

Agnese Corbellani – Liceo Ettore Majorana – “l’acqua è carica”

Massimo De Muro – Liceo Ettore Majorana – “l’acqua non deve essere un privilegio”

Lorenzo Greco – Liceo Ettore Majorana – “l’acqua da, l’acqua toglie…”

Andrea Marini – Liceo Peano Monterotondo – “la vita è nelle tue mani”

Chiara Serra – Liceo Ettore Majorana – “l’acqua e il mare”

(premio speciale) Alessandra Corrado – Liceo Ettore Majorana – “we care for water”

3) Martina Maria De Filippis – Liceo Peano Monterotondo – “no allo spreco”

3) Angelica Falchi – Liceo Catullo Monterotondo – “L’acqua è vita”

2) Gloria Ferraro – Liceo Ettore Majorana – “le cose più preziose sono quelle che scorrono…”

1) Irene Cardinali – Liceo Peano Monterotondo – “risparmiare come forma d’amore”

Raccontaci Volley Scuola

Finalisti:

Vittoria Padovan – Liceo Ettore Majorana – “sos pallavolo”

Federica Maccaferri – IIS Via Silvestri ex Malpighi – “un finale da favola”

Aurora Ljatifoski – Liceo Ettore Majorana – “racconto ispirato a una storia di vita vissuta”

Laura Magisano – IS De Amicis Cattaneo – “Laura e il volley scuola”

Andrea Falcetti – Liceo Ettore Majorana – “il mio volley”

3) Sharon Tondi – Liceo Ettore Majorana – “mi chiamo Marta”

3) Xhaia Seugena – Liceo Ettore Majorana – “la forza di una corda spezzata”

2) Elena Carraro – IIS Via Silvestri – “punti di vista”

2) Chiara Stocchi – IIS Via Silvestri – “una nonna con la palla”

1) Ludovica Stanco – Liceo Catullo Monterotondo – “questa è la mia natura”