Wigwam a Roma: Comunità locali, presidi di biodiversità

Venerdì, 26 luglio 2019 alle ore 19:00 presso Agricoltura Nuova – via Valle di Perna 315 a Roma, Wigwam* la Rete internazionale delle Comunità per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con Rocca Madre, la Coop. Agricoltura Nuova e con il patrocinio di Roma Natura e la Rete Semi Rurali ha organizzato un incontro sul tema “Biodiversità e cibo, le sfide della crisi climatica: il ruolo delle comunità locali e nuove opportunità per le piccole fattorie”.

Interverranno: Salvatore Ceccarelli – Già docente di Genetica e Miglioramento Genetico su “Esperienza e innovazioni per una agricoltura che sappia affrontare le nuove sfide: Il miscuglio di Aleppo come nuova opportunità”; Stefania Grando – Ricercatrice Agronomo-Genetista su “Cibo e biodiversità”; Sara Paoletti – di ARSIAL su “Comunità locali e tutela della biodiversità”; Pierluigi Valenti – Presidente della Cooperativa Agricola di Comunità Rocca Madre su “L’esperienza della Cooperativa e dei produttori locali”; Carlo Patacconi- Presidente della Cooperativa Agricoltura Nuova su “Nuove sfide e nuove opportunità per l’agricoltura” ed infine Efrem Tassinato – Giornalista, Presidente di Rete Wigwam su “Le sfide imposte dalla crisi climatica e il ruolo reattivo dei territori. L’esempio del progetto Wigwam-Minambiente: La Scuola comunica la biodiversità e le tipicità della Comunità Locale”, progetto cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Coordina: Avelio Marini – Promotore del Gruppo Piccole Fattorie Wigwam.

Al termine, i presenti potranno degustare prodotti realizzati con Miscuglio di Aleppo dalla cooperativa Rocca Madre e di prodotti di Agricoltura Nuova.