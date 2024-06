Zingaretti (Pd), imbarazzante candidato sindaco centrodestra a Monterotondo

Rispetto al video del candidato a sindaco di centrodestra per Monterotondo, Simone Di Ventura, “sul gioco delle tre carte, nota attività non degli amministratori onesti ma dei giocatori d’azzardo” il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in una nota afferma: “I finanziamenti Riccardo Varone e i sindaci del centrosinistra non li hanno ottenuti per un favore ma perché erano bravi.

La destra al governo con Meloni e Rocca i trasferimenti ai Comuni li ha già tagliati, massacrando le amministrazioni locali e penalizzando i cittadini.

E quel video che parla del gioco delle tre carte e parla di finanziamenti agli ‘amici’ non solo lo trovo imbarazzante ma credo rappresenti anche un’ipotesi di reato, perché allude a gare e a procedure condizionate e non basate sul merito e il valore.

Con Riccardo Varone Monterotondo può continuare invece a vincere perché solo con il buon governo e l’onestà si può dare fiducia e speranza alle nostre comunità”.

