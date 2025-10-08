Ztl fascia verde, il comune fa marcia indietro sui diesel euro 4 ed euro 5

Era tutto pronto per il 1° novembre 2025: le auto più inquinanti, dai diesel euro 5 alle vecchie benzina euro 2, avrebbero dovuto fermarsi davanti ai varchi della Ztl fascia verde di Roma.

Ma il Campidoglio ha deciso di fare un passo indietro. In collaborazione con la Regione Lazio e l’Arpa Lazio, si lavora a misure alternative per cristallizzare, di fatto, la situazione attuale, evitando l’entrata in vigore dei nuovi divieti.

Non è solo un rinvio: si tratta di una proroga implicita dei divieti già esistenti, quelli per i diesel euro 3 e le benzina euro 2, da anni in vigore ma mai realmente applicati.

Una marcia indietro che sorprende, soprattutto considerando gli annunci degli scorsi mesi, quando misure più severe sembravano l’unica via per garantire aria più pulita e mobilità sostenibile.

Il Comune sta cercando il modo di compensare il mancato stop alle euro 4 ed euro 5: si pensa a modifiche agli orari di accensione delle caldaie e a un possibile sistema alternativo al “Move-in”, il carnet di ingressi a pagamento nella Ztl, giudicato dalla Regione “una misura errata: si paga per inquinare”.

Ora si parla di tetti di percorrenza gratuiti, controllati via GPS, per modulare il traffico senza penalizzare i cittadini.

Eppure, la realtà non sorride. Nonostante oltre il 45% delle auto romane siano già euro 6, tra il 2023 e il 2024 le giornate di superamento dei limiti di PM10 sono aumentate, con l’aria che resta pesante e irrespirabile.

Solo la centralina di Tiburtina ha registrato miglioramenti, mentre altrove lo smog continua a crescere, fotografando un quadro che nessun rinvio può nascondere.

A meno di tre settimane dall’entrata in vigore dei divieti, con i varchi ancora non accesi, Roma sceglie quindi la via della prudenza amministrativa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.