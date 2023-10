Venerdì 27 ottobre 2023 in via delle Giunchiglie 53 a Centocelle l’associazione Polvere di Stelle APS riapre gli incontri culturali con la presentazione del libro “Sette vite come i gatti” di Letizia Palmisano.

Modera Michela Marconi

Chi volesse fermarsi potrà cenare con menu carne (27 euro) o menu pizza (17 euro).

Prenotazione obbligatoria.

IL LIBRO

La cosiddetta economia circolare è un sistema di produzione e di consumo che ha l’obiettivo di ridurre gli sprechi e aumentare il ciclo di vita degli oggetti attraverso pratiche virtuose come il riciclo e il riuso. Dal fashion renting all’ecoturismo, dalle stoviglioteche al bookcrossing, l’idea di ridare valore all’utilizzo dei beni e degli oggetti anziché al loro possesso sta prendendo sempre più piede e genera ogni giorno idee capaci di modificare profondamente un sistema economico ormai insostenibile. Questo libro racconta un modello che sta rivoluzionando il nostro modo di vivere attraverso nuove iniziative e tendenze alla portata di tutti.

L’AUTRICE

Letizia Palmisano, giornalista ambientale, blogger, esperta di social media si occupa di green economy, stili di vita virtuose, buone pratiche delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. È consulente aziendale, organizzatrice di eventi e social media strategist.