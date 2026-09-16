A Sambuci: San Francesco d’ Assisi “Serafico in ardore”

Si terrà il 4 ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa di S. Pietro Apostolo a Sambuci un evento dedicato a San Francesco d’ Assisi di cui si celebrano quest’anno gli 800 anni dalla morte.

L’ iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Terzo Millennio, cade proprio nel giorno in cui del “poverello d’Assisi’ è ricordata la memoria liturgica nel nostro calendario, essendo spirato alla Porziuncola la sera del 3 ottobre del 1226.

Religioso, mistico, poeta, patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena, San Francesco d’Assisi è una delle figure più venerate al mondo.

Dante Alighieri ci descrive la vita di San Francesco mediante il racconto che ne fa San Tommaso d’Aquino nell’XI canto del Paradiso: l’abbandono delle ricchezze paterne, lo sposalizio con la Povertà, i suoi primi seguaci, le due udienze papali per il riconoscimento dell’ Ordine (la prima nel 1209, detta “Regola non bollata”da parte di papa Innocenzo III e poi l’approvazione solenne e definitiva della cosiddetta “Regola bollata” il 29 novembre 1223 tramite la bolla “Solet Annuere”da parte di papa Onorio III), il viaggio in Oriente, il miracolo delle stimmate alla Verna, la morte in santità.

Solo a conclusione del suo viaggio Dante vedrà san Francesco, senza poterci parlare, nella “Candida Rosa” dell’ Empireo (Par. XXXII)

L’evento, oltre a contestualizzare il Santo nel periodo storico e letterario in cui visse, alternerà alla lettura dei versi danteschi, canti specificatamente dedicati, eseguiti dal soprano Michela Marconi accompagnata all’ organo dal M° Filippo Tenisci (nelle foto).

Alla lettura del testo si alterneranno il dott. Henos Palmisano, presidente dell’ APS Polvere di Stelle Musica e Cultura e la dott.ssa Aurora Fratini, presidente dell’ Associazione promotrice e regista.

A commentare i versi sarà il prof. Rino Caputo, già ordinario presso l’università Tor Vergata e illustre dantista di fama internazionale.

L’iniziativa vuole anche ricordare che San Francesco d’ Assisi passò attraverso i territori della valle dell’Aniene dove sorge il piccolo borgo di Sambuci, accompagnando probabilmente il cardinale Ugolino d’Ostia (futuro Papa Gregorio IX) per recarsi presso l’ abbazia di Subiaco.

Nel Monastero sublacense di Santa Scolastica fu accolto dall’ abate Giovanni VI che gli donò alcune proprietà e terreni da cui ebbe origine la presenza francescana locale.

Sambuci conserva lungo il porticato del chiostro dell’ ex convento dei frati francescani affreschi che descrivono la vita del Santo.

Presso il monastero benedettino di Subiaco, nel Sacro Speco, è custodita quella che si ritiene essere la più antica e veritiera immagine del Santo (vedi foto), eseguita nel 1223, quando ancora il Santo non aveva ricevuto le stimmate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza