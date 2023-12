Accoglienza dei senza fissa dimora, pronta tensostruttura ad Ostiense

Per ampliare l’offerta di accoglienza dei senza dimora, in questi mesi invernali, è stata allestita una nuova tensostruttura nel parcheggio antistante piazzale 12 ottobre 1942, in zona Ostiense.

“Le due tensostrutture aperte lo scorso anno a Testaccio e a Termini – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – si sono rilevate soluzioni efficaci sul fronte dell’accoglienza, anche per iniziare un primo percorso di integrazione verso soluzioni più idonee. Per questo, con un mese di anticipo rispetto all’inaugurazione della tensotruttura a Testaccio dello scorso anno, abbiamo deciso di allestire un nuovo spazio per l’accoglienza ad Ostiense che, con eventuali turnover, consentirà di ospitare fino a 70 persone h24″.

“La decisione è stata presa anche a seguito dell’ordinanza gelo firmata dal sindaco Gualtieri lo scorso 5 dicembre – sottolinea ancora l’Assessora – e dopo aver valutato un’area idonea.

La nuova tensostruttura sarà operativa da sabato 30 dicembre e potrà ospitare anche nuclei familiari che desiderano rimanere uniti.

Ringrazio il Dipartimento Politiche Sociali per la preziosa collaborazione e per l’impegno dimostrato nel riuscire a rendere da subito funzionale la struttura.

Stiamo cercando di aumentare il numero dei posti tenendo conto anche delle diverse esigenze o problematicità delle persone.

Nel centro Padre Claudio Santoro, a Tor Tre Teste, sono disponibili 20 nuovi posti dedicati alle persone più fragili”.