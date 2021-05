Addio, Antonio Di Bisceglia

All’età di 69 anni è morto Antonio Di Bisceglia il presidente della Tor Tre Teste calcio, che ha portato a competere ai massimi livelli nazionali e dal quale sono nati tanti talenti che oggi militano anche in Serie A.

Ma per me Antonio è stato un grande sincero amico con il quale ho condiviso la battaglia per ottenere un impianto di atletica e rugby nel parco di Tor Tre Teste.

Senza la sua tenacia e il suo impegno, condiviso con l’amico Giuliano Dalesio, oggi non ci sarebbe questa struttura così importante quanto rara in una periferia frequentata da molti politici solo in vista di tornate elettorali e poi abbandonata.

I funerali si terranno sabato 29 maggio alle ore 10 presso la chiesa San Tommaso D’Aquino in via Davide Campari.