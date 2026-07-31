Agosto e Ferragosto a Testaccio Estate

Ad agosto e nei primi giorni di settembre Testaccio Estate 2026 trasforma il cuore di Roma in una grande piazza della cultura pop, dove ogni sera prende vita un racconto diverso capace di parlare a pubblici differenti, unendo memoria, intrattenimento e spettacolo dal vivo.

Dopo gli appuntamenti di luglio, la manifestazione entra nella sua fase più intensa con un calendario che alterna eventi gratuiti e spettacoli speciali, costruendo un viaggio attraverso alcuni dei linguaggi più amati dal pubblico.

Non una semplice successione di concerti o proiezioni, ma un programma che attraversa l’immaginario collettivo italiano e internazionale, trasformando Testaccio in uno dei luoghi simbolo dell’estate romana.

Tra i protagonisti della programmazione torna il Cinema Sotto le Stelle, che porta sul grande schermo alcune delle opere più amate della cultura popolare.

Si parte il 6 agosto con Viaggi di nozze di Carlo Verdone; il 7 agosto spazio al trentennale di Space Jam, seguito dal party 90 Special; l’8 agosto arriva Numero Zero – Alle origini del rap italiano, documentario dedicato alla nascita della scena hip hop italiana; prima del film, Talk con Dj Ceffo, Lucci e Stile.

Il weekend di Ferragosto si apre il 14 agosto con la proiezione di Panarea (1997), la celebre commedia diretta da Pipolo, seguita da 90 Special con DJ Fabris, mentre il 22 agosto il pubblico potrà rivivere un altro grande cult festeggiando i 40 anni dell’uscita di Top Gun, accompagnato dal format Mitologia Anni ’80.

Il cuore del mese coincide con Ferragosto, quando Testaccio Estate celebra uno dei riti più popolari dell’estate italiana.

Il 15 agosto torna infatti la tradizionale Cocomerata di Ferragosto, accompagnata dalla selezione musicale di Larry C., interamente dedicata ai grandi successi italiani degli anni Novanta e Duemila, in una serata che unisce tradizione popolare, musica e convivialità.

Accanto all’intrattenimento trova spazio anche il cinema d’autore. Dal 23 al 26 agosto Testaccio Estate ospita la sezione cinematografica della IX edizione di “Di là dal fiume”, organizzata da Teatroinscatola Roma nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Si parte il 23 agosto con I 400 colpi di François Truffaut; il 24 agosto è la volta de Il monello di Charlie Chaplin; il 25 agosto arriva Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki, mentre il 26 agosto la rassegna si chiude con Buongiorno di Yasujirō Ozu.

La musica rimane uno degli elementi identitari della manifestazione. Si parte il 1° agosto con Un Sabato Italiano, che vede alternarsi sul palco Baccano e Festival Bar Band, seguiti dal DJ set di Giampi; il 2 agosto arriva il tributo a Pino Daniele con Un Uomo in Blues.

Il celebre cantante rock bengalese James (Nagar Baul) terrà il suo primo concerto a Roma domenica 16 agosto 2026 a Testaccio Estate.

Dopo Ferragosto, il 21 agosto torna Testaccio Mania Dance, mentre il 27 e 28 agosto The Voice of Rome rende omaggio a due giganti della canzone italiana: Renato Zero, con il live e la proiezione di Tutti gli Zero del mondo, e Lucio Battisti, seguito dallo Spritz Festival in collaborazione con Aperol ®.

Il 29 agosto sarà invece protagonista Borghetta Stile, storico party della notte romana. Il cartellone prosegue poi a settembre con i Quintorigo, in concerto il 3 settembre, e con i Gemelli DiVersi, protagonisti il 5 settembre insieme al party Viva gli Anni 2000.

La comicità attraversa l’intero cartellone con linguaggi e generazioni differenti. Il 4 agosto la rassegna Scena porta sul palco il collettivo Bardasse, mentre il 5 agosto si conclude il ciclo di incontri di Valerio Desirò con ospiti a sorpresa. Il 30 agosto arriva Antonio Giuliani, volto storico della comicità romana, seguito il 31 agosto da Geppo Show.

La programmazione prosegue anche a settembre con Alessandro Cognini, protagonista della rassegna Scena il 1° settembre.

Con un cartellone che attraversa oltre quarant’anni di immaginario collettivo, Testaccio Estate 2026 si conferma uno degli appuntamenti più ricchi dell’estate romana, capace di mettere in dialogo grandi classici e nuove produzioni, artisti affermati e nuove generazioni, trasformando ogni sera Testaccio in un luogo di incontro, spettacolo e condivisione.

Info e biglietti: https://www.testaccioestate.it/

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