Al Centro Anziani Portonaccio – Lezione “in presenza” su Tolstoi del prof. Antonio Saccà

Giovedì 14 aprile 2022, alle ore 17.00, presso il centro anziani Portonaccio di via F. Meda 147, verrà recuperata la seconda lezione – in presenza – del Prof. Antonio Saccà, del Corso di “CULTURA E LETTERATURA”, non effettuata la settimana scorsa per sopravvenuti impedimenti.

Questa settimana iIl Prof. Saccà ci parlerà di “Vita ed opere di L. Tolstoj”.

Come già scritto, la settimana scorsa, Tolstoj (1828-1910), è uno scrittore russo, la cui opera risulta essere una delle più grandi espressioni del realismo dell’Ottocento.

Di lui ricordiamo, tra gli altri romanzi, “Guerra e pace”, e “Anna Karenina”.

Nell’immagine: Tolstoj