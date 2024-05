OperativaMente a scuola, per l’ambiente

È possibile fare luce con la frutta, vivere senza la plastica, respirare aria pulita a pieni polmoni e cantare la natura a tempo di rap? È quello che hanno provato a dimostrare studiosi e ricercatori del CNR e di ARPA Lazio, insieme a studentesse e studenti degli Istituti d’istruzione superiore “Di Vittorio – Lattanzio” e “Tullio Levi Civita”, lo scorso sabato 25 maggio.

Nell’ambito del progetto “#IoSonoAmbiente” – finanziato dai Ministeri dell’Istruzione e del Merito e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – i due Istituti hanno aperto gli spazi scolastici al quartiere, organizzando seminari, attività laboratoriali ed esposizioni di creazioni artistiche su tematiche ambientali.

Gli esperti dell’ARPA Lazio hanno illustrato le principali funzioni dell’Ente nel monitorare la qualità dell’acqua potabile e dell’aria e mostrato l’attività didattica svolta con studentesse e studenti, presso una centralina di raccolta dati. I divulgatori del CNR hanno condotto, invece, un esperimento con il diretto coinvolgimento di ragazze e ragazzi, per dimostrare l’importanza della ricerca nello sviluppo di nuove fonti energetiche rinnovabili.

Oltre a seminari e laboratori, gli spazi scolastici hanno accolto anche un’esposizione di lavori artistici: opere del concorso “Terra chiama Arte”, in cui si denunciano le problematiche ambientali attraverso la rivisitazione di dipinti e monumenti famosi; video ispirati ai temi dell’economia circolare e della raccolta differenziata; plastici e tavole grafiche che esprimono il desiderio dei loro autori di riqualificare lo spazio del cortile, comune alle due scuole.

«Desiderio che, grazie al progetto, abbiamo iniziato a realizzare» ha dichiarato la prof.ssa Tortora, referente del gruppo di lavoro per il progetto. «Coordinati dai volontari dell’Associazione Retake, le ragazze e i ragazzi si sono dedicati, nell’arco di quattro giornate, all’abbellimento del cortile. Ci auguriamo che questa attività abbia rafforzato in loro il senso di appartenenza alla comunità scolastica e li abbia fatti sentire cittadini attivi e responsabili di un bene comune». La riqualificazione del cortile vedrà prossimamente anche il coinvolgimento del V Municipio – Assessorato al verde.

La giornata di apertura delle due scuole è stata il momento conclusivo di numerose attività didattiche, che hanno previsto anche visite nei parchi di Villa Gordiani e del Lago ex Snia-Viscosa, dove alcune classi sono state guidate da esperti naturalisti e storici delle Associazioni Casale Podere Rosa, Insieme per l’Aniene e Forum Parco delle Energie, alla scoperta dei parchi del quartiere. Obiettivo principale, conoscerne la storia e comprendere l’importanza, soprattutto nei contesti urbani, della presenza di alberi e in generale di aree verdi per contrastare il cambiamento climatico.

La giornata si è conclusa con la lettura di poesie e l’esecuzione di canzoni rap, realizzate nel corso di un laboratorio svolto in occasione del Festival europeo della poesia ambientale.

