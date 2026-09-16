Al parco della Caffarella il grande Villaggio di Promozione Sportiva

Domenica 20 settembre 2026, dalle ore 10.00 alle 18.00, lo straordinario scenario del Parco della Caffarella (ingresso via Latina da Largo Tacchi Venturi) farà da cornice al Villaggio di Promozione Sportiva un’intera giornata gratuita dedicata alla pratica sportiva, al benessere psico-fisico e alla riscoperta del patrimonio naturalistico e urbano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Natura e Movimento” promosso dal MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e si svolge in concomitanza con lo Sportcity Day, la celebre giornata nazionale di promozione dello sport e del benessere che vedrà oltre 200 cittò coinvolte.

L’evento è organizzato con il supporto operativo del CONI Lazio, della Regione Lazio, del Parco Regionale dell’Appia Antica, insieme a Sport e Salute e al CIP Lazio.

Un’occasione unica in cui sport, ambiente, natura e comunità si incontrano per stimolare corretti stili di vita, favorire l’inclusione sociale e valorizzare il territorio regionale attraverso il movimento sostenibile.

Un programma ricco tra prove sportive, esibizioni e cultura ambientale

Fin dalle prime ore del mattino, il Parco si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alla partecipazione di quasi 50 realtà del mondo sportivo – tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva – pronte ad accogliere e guidare bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di ogni età.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con l’Apertura del Villaggio: le aree dedicate accoglieranno il pubblico dando subito il via a prove pratiche gratuite, dimostrazioni ed entusiasmanti attività promozionali. Alle 10.30, con l’iniziativa “Sport, Natura e Territorio”, il movimento si fonderà con la conoscenza dell’ecosistema locale: i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella storia e nella biodiversità dell’area grazie a un suggestivo tour guidato nel cuore del Parco Regionale dell’Appia Antica.

Alle ore 11.00, ci sarà un importante momento di confronto che vedrà i saluti ufficiali e gli interventi del Sottosegretario di Stato al Mase Claudio Barbaro, del presidente della commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio Luciano Crea, del presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi, del presidente del Parco Regionale dell’Appia Antica Fabrizio Molina, e la presenza dei capi dipartimento del Mase Federico Boschi, Loredana Gulino e Laura D’Aprile.

Al centro del dibattito, moderato da Fabio Salerno, Direttore della Divisione VI presso la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM), il valore strategico dello sport quale motore fondamentale per la tutela ambientale, l’inclusione sociale e la promozione di stili di vita sani.

Dalle ore 12.00, l’energia della manifestazione entrerà nel vivo con “Sport per Tutti”: le tantissime stazioni sportive rimarranno aperte senza sosta per consentire a chiunque di cimentarsi in svariate discipline – dall’atletica al badminton, dal basket al pugilato, fino ad arrampicata, golf, hockey, tennis tavolo, pallavolo, scherma, pentathlon moderno e sport acquatici – sempre affiancati da istruttori qualificati.

Contemporaneamente, il palco centrale ospiterà un susseguirsi di spettacoli ed esibizioni dal vivo di danza, ginnastica e arti marziali curate dalle associazioni ed enti del territorio. A fare da cornice all’intera giornata vi sarà una rete di gazebo informativi a cura di associazioni solidali e culturali, spazi pensati per incontrare i cittadini, favorire la socialità e promuovere i valori positivi e aggregativi dello sport.

Quattro, infine, le iniziative organizzate durante la giornata dal Parco Regionale dell’Appia Antica. Alle ore 11 e alle 15, la visita guidata a piedi “La Caffarella, un mosaico di ambienti”. Tra natura, storia e archeologia”. Alle 11 la visita guidata in bici “La via Appia Antica e la Valle della Caffarella” e alle 15, infine, la visita guidata in bici “La biodiversità della Valle della Caffarella”.

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