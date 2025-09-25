Al via il piano delle potature 2025/26 in Municipio V

Le strade della Capitale si preparano a respirare meglio grazie al nuovo piano potature 2025-2026 curato dal Servizio Giardini di Roma Capitale.

Gli interventi, che seguono scrupolosamente i criteri tecnici previsti dal Regolamento capitolino del verde pubblico e privato, prenderanno il via nella prima fase del periodo di stasi vegetativa, tra settembre e ottobre 2025, e interesseranno molte vie della città: da via Pisino a via Antonio Tempesta, passando per via delle Orchidee, viale della Primavera, via del Pigneto, viale Alessandrino, via dei Savorgnan, via della Marranella, via Checco Durante e via Prenestina, da via Togliatti fino a viale della Serenissima.

«Prosegue l’impegno per la manutenzione delle alberature, che da quattro anni viene effettuata regolarmente secondo quanto previsto dal regolamento capitolino. La sinergia tra Dipartimento Tutela Ambientale e Municipio ci permette di raggiungere sempre più quartieri, garantendo interventi capillari per il benessere delle piante e la sicurezza dei cittadini», hanno dichiarato il presidente del Municipio, Mauro Caliste, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci.

Al termine dei lavori nelle vie indicate, sarà pubblicata la successiva programmazione delle potature, mentre proseguiranno parallelamente anche gli interventi realizzati in economia dagli operatori del Servizio Giardini.

Un impegno costante che trasforma le strade di Roma in un vero e proprio polmone verde urbano, rendendo la città più sicura e più bella per chi la vive ogni giorno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.