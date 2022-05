Alla ricerca di uno spazio per il Maestro Artigiano

Amore per il proprio lavoro, capacità innovative, voglia di salvaguardare un mestiere, sono alcuni elementi caratterizzanti il Maestro Artigiano.

Capacità professionale ma anche una propensione all’insegnamento del mestiere, coltivando le tradizioni.

Lancio una provocazione, che può essere un invito, a chi ha voglia di trovare soluzioni pratiche e non teoriche a Tor Tre Teste “due”:

Troviamo l’ubicazione. Se chiediamo a Don Domencio, Parroco di San Tommaso d’Aquino, uno spazio ce lo trova nella sua Parrocchia, anche se non c’è più. Ma non dimentichiamo la casetta recintata di fronte il laghetto del parco Palatucci di Via Tovaglieri, disabitata e deserta e di proprietà comunale o municipale. Amministratori pubblici ci date una mano a ritirare le chiavi ai vecchi gestori dei locali? Don Enrico, Parroco di Dio Padre Misericodioso, puoi offrire spazio della tua Parrocchia ?

Troviamo chi vuole imitare il Parroco di San Tommaso d’Aquino, che ha lanciato nei primi mesi del 2022: Progetto Lavoro . Una idea gestita da volontari a supporto di una esigenza perenne ma attualissima in un territorio con le proprie problematiche, che può fornire offerte limitate di lavoro.

Troviamo chi vuole imitare APS SinergicaMente, in collaborazione con la Parrocchia di San Tommaso d'Aquino, che ha organizzato nel marzo 2022 un percorso formativo condotto da chef di rilievo nel panorama culinario italiano, che persegue l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze di base utili per un primo inserimento lavorativo nel mondo della ristorazione. Nel contempo favorire l'inclusione sociale attraverso il reciproco scambio di conoscenze e tradizioni tra persone di culture diverse, che possono dialogare in una cucina dove si parla un linguaggio universale comprensibile a tutti.

Troviamo i vecchi mestieri che i giovani o meno giovani possono riprendere, aiutiamo i ventenni, trentenni, quarantenni, cinquantenni che auspicano di aiutare se stessi .

Troviamo il Maestro Artigiano che ha voglia di insegnare il mestiere: calzolaio? Incisore di alberi? Impagliatore di sedie? Lavoratori di vimini ? lavoratori di stramme? Chi più ne ha più ne metta. Intanto allego due splendide foto

Ieri un amico mi chiedeva uno spazio per l’esibizione di un coro. Ho pensato al teatro della Parrocchia dell’Ascensione di via Manfredonia al Quarticciolo. E il Teatro del parco Palatucci, no ?

Scrivevamo, soluzioni pratiche e non teoriche.