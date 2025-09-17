AMA, meno segnalazioni e più rifiuti raccolti: agosto da record tra Giubileo e pulizia straordinaria

Meno lamentele dai cittadini, più rifiuti tolti dalle strade. Il nuovo Bollettino mensile AMA fotografa un agosto 2025 in netta crescita per i servizi di igiene urbana della Capitale, confermando il trend positivo già evidenziato nel primo semestre dell’anno.

I numeri parlano chiaro: rispetto ad agosto 2024, le segnalazioni dei cittadini per cassonetti pieni, rifiuti abbandonati o strade sporche sono diminuite del 39%.

Un segnale importante, che racconta di una città più pulita e di un servizio più tempestivo. Non solo: AMA ha gestito più rifiuti complessivi, passando da 113.184 tonnellate a 115.581 tonnellate, con un aumento del 2%.

Un banco di prova cruciale è stato il Giubileo dei Giovani, l’evento più imponente del Giubileo, che il 2 e 3 agosto ha portato a Tor Vergata un milione di ragazzi da tutto il mondo, più degli abitanti di città come Napoli o Torino.

Uno sforzo straordinario per AMA: in soli due giorni, su un’area di 100 ettari, gli operatori hanno rimosso 305 tonnellate di rifiuti, l’equivalente della produzione giornaliera di città come Padova o Verona.

Un’operazione imponente, che ha richiesto il massimo impegno delle donne e degli uomini AMA, chiamati a garantire decoro e pulizia in un evento simbolico per Roma e per l’Italia.

“Prosegue il miglioramento dei servizi AMA – sottolinea l’azienda – con indicatori in crescita sia sul fronte della raccolta che su quello della qualità percepita dai cittadini”.

