Andamento “Pronto Cassa” di Fare Lazio

Abbiamo chiesto, il 26 maggio, a Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio, come sta procedendo l’erogazione dei fondi previsti dal Bando Pronto Cassa di Fare Lazio.

“Chi ha protocollato correttamente la domanda per il bando Pronto Cassa riceverà il prestito di 10.000€.

Per quanto riguarda i tempi, come ha fatto sapere il vicepresidente Leodori, l’obiettivo è completare gli iter entro fine giugno; 5.100 pratiche sono state già istruite e circa 4.000 imprese hanno ricevuto i fondi nei giorni scorsi.

L’accordo con Cassa depositi e prestiti, presentato il 22/05, permetterà di proseguire con le domande rimanenti.

Delle 42.000 domande presentate solo 550 hanno avuto delibera negativa e 1.000 sono in verifica Durc; questo provvedimento, come già detto, è unico nel suo genere, per questa ragione abbiamo lavorato per aumentare le risorse al fine di aiutare le imprese”.