Aperte le iscrizioni al trasporto scolastico 2025/26

Sono aperte le iscrizioni online al servizio di Trasporto riservato scolastico. È stato pubblicato anche l’avviso pubblico con tutte le informazioni.

Il Trasporto scolastico è un servizio dedicato alle alunne e agli alunni delle scuole dell’infanzia capitoline e statali (3 anni compiuti), delle scuole primarie statali, delle scuole secondarie di I grado e di quelle di II grado (in quest’ultimo caso solo per le alunne e gli alunni con disabilità).

Le domande di iscrizione alle linee ordinarie e le domande di iscrizione alle linee per alunni con disabilità si presentano esclusivamente online.

La scadenza per l’invio è fissata al 30 aprile. Per le alunne e gli alunni con disabilità le richieste possono essere inoltrate anche successivamente, in qualsiasi momento dell’anno.

Per richiedere l’iscrizione è necessaria la residenza a Roma di chi frequenta la scuola e di almeno un genitore (o di chi esercita la responsabilità genitoriale). La domanda può essere presentata anche da chi intende trasferire la residenza a Roma e inoltrerà l’istanza di cambio residenza entro il 30 aprile 2025.

Il servizio di Trasporto riservato scolastico prevede il pagamento di un contributo. Fino al 30 settembre 2025 si può richiedere l’agevolazione tariffaria sulla base dell’Isee.

Ulteriori dettagli, informazioni e contatti sono disponibili nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale.

