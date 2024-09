Aree autodemolitori del Parco di Centocelle, avviata rimozione rifiuti

Avviate questa mattina martedì 10 settembre le operazioni di rimozione dei rifiuti, combusti e non, dalle aree degli autodemolitori interne al perimetro del Parco di Centocelle coinvolte nell’incendio del 9 luglio 2022.

L’inizio dei lavori è stato supervisionato dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, dai Presidenti dei Muncipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga e dal Presidente della Commissione Capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri.

Gli interventi di AMA SpA proseguiranno per circa 20 giorni e vedranno impegnati quotidianamente 8 operatori con il supporto di 3 mezzi speciali (autocarro con braccio a ragno, escavatore e bobcat). Si stima che saranno rimosse e avviate a trattamento/recupero oltre 200 tonnellate di rifiuti, per un costo complessivo pari a circa 150 mila euro.

“Oggi è un momento storico, si butta giù un muro che impediva di restituire alla cittadinanza questa area verde. Dopo tanti anni di degrado, si fa un significativo passo in avanti per recuperare e restituire alla collettività un pezzo importante del Parco di Centocelle – ha spiegato Gualtieri -. Questa parte, dove c’erano gli auto demolitori e colpita dall’incendio, era oggetto di una mia ordinanza che imponeva ai proprietari di ripristinare lo stato dei luoghi.

L’ordinanza è stata disattesa e stiamo procedendo in danno con Ama e avvieremo tutte le procedure per rivalerci sui proprietari che non hanno adempiuto agli obblighi che gli erano stati imposti, che erano corretti e doverosi. Abbiamo applicato la linea dura, della tolleranza zero per i privati che non hanno rispettato gli obblighi di decoro e sicurezza sulle loro aree”.

“Ringrazio Ama che sta aprendo i cancelli per rimuovere e pulire i rifiuti in luoghi che erano diventate vere e proprie discariche. Con quello di oggi – ha sottolineato ancora il Sindaco – siamo a più di 250 interventi su discariche abusive su tutto il territorio del Comune.

Ora procederemo con gli espropri o l’acquisto delle particelle private. A tal proposito ringrazio Ater per la disponibilità a cedere le aree di sua proprietà. Tutta questa area passerà al Comune, con l’intento di integrarla nel progetto del Parco di Centocelle e farne uno degli accessi”.

L’Ordinanza n. 5 del 12/09/2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 aveva intimato ai detentori delle aree citate di provvedere a propria cura e spese alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nelle suddette aree e al ripristino dello stato dei luoghi. Tali aree rientrano tra quelle destinate ad ospitare alcuni degli eventi calendarizzati per il Giubileo 2025 che si svolgeranno nella città di Roma.

“L’intervento di questa mattina è un passo importante all’interno di un percorso più complessivo che riguarda il futuro prossimo del Parco di Centocelle. – ha dichiarato l’Assessora Sabrina Alfonsi – Parallelamente alle operazioni di pulizia, abbiamo già in corso una trattativa avanzata con ATER per l’acquisizione delle particelle di proprietà dell’Istituto – per un totale di circa due ettari – in gran parte coincidenti con l’area su cui insistevano molte delle attività di autodemolizione interessate dagli incendi. Per le particelle di proprietà privata, con una Memoria di Giunta di prossima approvazione diamo mandato agli uffici dell’Amministrazione di avviare le procedure finalizzate all’acquisizione al patrimonio comunale, tramite acquisto o con lo strumento dell’esproprio per pubblica utilità”.

“Una volta completate le acquisizioni – ha continuato Alfonsi – i terreni entreranno a far parte dell’area del Parco e quindi potremo procedere con la fase successiva. Sulla fascia che costeggia Viale Palmiro Togliatti, il Masterplan del Parco prevede due nuovi ingressi al Parco e un importante intervento di forestazione, con l’utilizzo di specie che contribuiscono a svolgere una funzione di fitodepurazione dei terreni, oltre che di assorbimento della CO2.

Anche per altre aree di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, riguardanti la parte del parco che affaccia su Via Santi Romano, è in corso una interlocuzione con l’Istituto per l’acquisizione alla proprietà comunale. Anche questa operazione consentirà di realizzare due nuovi accessi al Parco da quel lato. Il nostro obiettivo è quello di procedere alla realizzazione definitiva del Parco, attraverso procedure finalizzate alla rimozione di tutte le attività non compatibili con la destinazione a Parco”.

Ecco alcune immagini della bonifica:

Gli interventi sul Parco di Centocelle realizzati nel 2024:

La rinascita del Parco di Centocelle passa attraverso una serie di azioni che l’Amministrazione capitolina ha messo in cantiere nell’ultimo anno. Più in dettaglio:

– A febbraio è stato presentato il progetto che nel prossimo biennio trasformerà il volto del Parco archeologico di Centocelle, con un grande playground con campi da basket, da tennis e da pallavolo, corsie per l’atletica e tavoli da ping pong. E poi nuove attrezzature, aree per i pic-nic, una piazza per spettacoli o eventi all’aperto. L’investimento complessivo per il Parco archeologico di Centocelle è di circa 10 milioni di euro.

– il 1° settembre è stato reso esecutivo l’atto di esproprio dell’area nella quale insisteva una “bacciocchina”, una delle pompe di benzina Agip progettate dall’architetto Mario Bacciocchi, che grazie alle risorse di Roma Next Generation – Caput Mundi diventerà un ecomuseo urbano, che sarà la porta d’ingresso e il cuore del Parco archeologico di Centocelle, con la valorizzazione dell’area archeologica Villa della Piscina.

Il cronoprogramma dei lavori procede: è stata già realizzata una prima sostituzione di alberature ed è quasi terminata la realizzazione dell’area ludico-sportiva. Previsti entro un mese i lavori per la realizzazione dei viali e dei nuovi accessi da viale Togliatti e da via Papiria.

