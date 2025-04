ASL Roma 6: Giovanni Profico è il nuovo Direttore Generale

Si è ufficialmente insediato ieri, lunedì 7 aprile, il nuovo Direttore Generale della Asl Roma 6, dott. Giovanni Profico. La sua nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nell’ambito del rinnovamento delle direzioni strategiche delle aziende sanitarie regionali.

Figura di spicco del panorama sanitario pubblico, il dott. Profico vanta una lunga e variegata esperienza nella dirigenza sanitaria, maturata attraverso incarichi di alta responsabilità nella gestione delle risorse umane, degli affari legali e dei sistemi informativi.

Ha diretto unità operative complesse e gestito con competenza aree strategiche per il funzionamento delle aziende sanitarie pubbliche.

Attualmente è anche membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ruolo che testimonia la sua attenzione alla trasparenza, al merito e alla qualità dell’azione amministrativa.

Il nuovo Direttore Generale ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza del dialogo con i territori, l’ascolto degli operatori e una visione integrata della sanità come leva di sviluppo e benessere collettivo.

«L’Asl Roma 6 è un’azienda strategica per il sistema sanitario regionale – ha dichiarato il neo Direttore Generale Profico – e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per centinaia di migliaia di cittadini. Metterò al servizio di questa comunità tutta la mia esperienza per consolidare la qualità dei servizi, valorizzare le professionalità e rafforzare il legame con i territori».

A nome dell’intera Azienda, i professionisti sanitari e amministrativi rivolgono al nuovo Direttore Generale i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che il suo contributo rappresenterà un’importante opportunità di crescita e innovazione per tutto il sistema salute della Asl Roma 6.

