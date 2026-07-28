Assemblea Capitolina, Rocco Stelitano entra in Aula al posto di Valeria Baglio

Cambio di casacca e avvicendamento formale tra le fila della maggioranza che sostiene la giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

A seguito delle dimissioni di Valeria Baglio, nella seduta odierna fa il suo ingresso ufficiale nell’Assemblea Capitolina il neo-consigliere del Partito Democratico Rocco Stelitano.

A salutare la surroga e l’insediamento del nuovo rappresentante dem in Aula Giulio Cesare è la Lista Civica Gualtieri Sindaco, che ha diffuso una nota di benvenuto e di augurio per il lavoro da svolgere nell’amministrazione capitolina.

La nota della Lista Civica Gualtieri Sindaco

Nel testo diffuso dalla formazione civica viene sottolineato il valore del contributo che Stelitano saprà apportare all’azione amministrativa e al rapporto con i quartieri e i territori della Capitale:

«La Lista Civica Gualtieri Sindaco rivolge i migliori auguri di buon lavoro a Rocco Stelitano, che entra oggi a far parte dell’Assemblea Capitolina subentrando, nelle fila del Partito Democratico, a Valeria Baglio.

Siamo certi che Rocco Stelitano saprà mettere a disposizione dell’Aula la propria competenza, il proprio impegno e il forte legame con il territorio, contribuendo con serietà e spirito di servizio al lavoro della maggioranza a sostegno del Sindaco Roberto Gualtieri.» Lista Civica Gualtieri Sindaco

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza