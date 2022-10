Attività della Giunta del IV Municipio nel mese di settembre 2022

Il mese di settembre è stato caratterizzato dalla presentazione e dall’approvazione di diversi progetti in tema di riqualificazione urbana. Ad inizio settembre la zona di Settecamini è stata individuata nell’ambito del programma “15 progetti per la città dei 15 minuti”, grazie al quale saranno disponibili 1,5 milioni di euro che secondo le previsioni saranno utilizzati per sistemare il parco di Simone Tozzi Daimoku, per creare un’altra area verde su Via Bertolucci ed infine per realizzare il collegamento stradale Via Bertolucci-Via Quintiliolo.

Sempre nell’ambito della progettazione, è stato presentato l’8 settembre dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio Bacchetti un articolato progetto di riqualificazione della zona di Monte del Pecoraro – Pietralata (link nostro articolo su riqualificazione Monte del Pecoraro) e che contribuirà ad un restyling urbano della zona e alla risoluzione contestuale di una serie di criticità per garantire la piena vivibilità della zona di piazza Sacco.

Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori su via Tiburtina, tra il 5 ed il 6 settembre sono iniziati i lavori di asfaltatura definitiva di alcuni tratti della Tiburtina, tra l’incrocio di Casal de Pazzi e Via Brandizzi Gianni, nonché il tratto del muro M17 all’incrocio con Via Casale di San Basilio, con la conseguente rimozione di numerosi new jersey. Negli stessi giorni asfaltatura con tappetino definitivo nel tratto fronte metro Rebibbia. Finito inoltre il 28 settembre il lavoro riguardante le griglie della metropolitana a Via Lanciano.

Il 7 settembre a via Mozart (Tiburtino 3°) ha preso avvio l’intervento sperimentale di recupero della funzionalità delle prestazioni stradali eseguito con posa di membrana bituminosa a sigillatura delle ragnature e alla risagomatura del terreno.

Negli stessi giorni sono iniziate inoltre le pulizie straordinarie con un format “6 giorni – 6 quartieri” -a partire dal 5 settembre- con l’intervento di 2 spazzatrici con squadre composte da 6/8 operatori dedicati per lo spazzamento; tale azione ha visto un intervento nei quartieri di Settecamini, San Basilio, Casal de Pazzi, Rebibbia, Casal Bruciato e Torraccia.

Infine, dopo 42 anni a Via Spellanzon (Casal bruciato) la comunità sinti è stata completamente trasferita, garantendo a tutti i nuclei familiari una migliore collocazione rispetto al degrado che per decenni ha accompagnato la loro presenza sul territorio. A seguito di tale operazione è partita definitivamente la riqualificazione di tutta l’intera area, con inizio di lavori nell’area di Via Smith, ed avvio dell’opera di bonifica totale dell’area che ormai da decenni versava nel degrado, che ha riguardato contestualmente anche la pulizia complessiva (scritte incluse) del sottopasso di via Bergamini.

In ambito scolastico, si registra il 1° settembre la riapertura dello “Scoiattolo allegro” a Ponte Mammolo, dopo 5 anni dalla chiusura del 2017 (assieme ad altri nidi convenzionati). La struttura nelle dichiarazioni dell’Assessora alla scuola Annarita Leobruni, sarà un “nido jolly” ed un luogo dove si potranno condividere progetti e idee sull’infanzia.

Inoltre, l’Assessora Leobruni ha comunicato che è stato ottenuto il finanziamento per il rifacimento della palestra della IC Giovanni Palombini (plesso Palombini/Salgari) a Via G. Palombini 39, che va ad aggiungersi ad una serie di lavori di ristrutturazione ordinaria in diversi plessi del territorio.

In tema di servizi sociali, il 13 settembre è stato consegnato un veicolo Fiat Ducato all’associazione ARVAD (associazione romana volontari assistenza diversamente abili) all’interno del progetto di “Mobilità Garantita” patrocinato dal Comune di Roma. L’autoveicolo sarà importantissimo per tutto il territorio del IV Municipio per coinvolgere ragazze e ragazzi nelle loro attività non gravando sui loro genitori.

Grande attenzione anche al tema della promozione dell’accesso agli esami di prevenzione: il 24 settembre a Casal Bruciato e il 25 settembre a Casal Bertone, sono stati invece predisposti -in collaborazione tra ASL RM2 e IV Municipio- dei laboratori mobili dove poter svolgere esami di prevenzione per tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Infine, sempre in tema di servizi sociali, il 28 settembre a Settecamini il Presidente Umberti e l’Assessora alle politiche sociali Sammarco hanno partecipato, nell’ambito del Festival della salute mentale “Romens” all’incontro “Per un’economia sociale sostenibile e welfare di comunità: dal sostegno all’abitare alla Legge sul dopo di Noi. Il Co-housing all’interno del Distretto Socio-Sanitario” focalizzato sull’inclusione sociale come strumento contro il pregiudizio, durante il quale è stato ribadito che solo attraverso l’azione congiunta di tutti i servizi territoriali e di tutte le realtà si possono dare risposte integrate e quindi più complete ai vari aspetti del disagio sociale e sanitario.

Da ricordare infine anche alcuni eventi organizzati sul territorio in ambito culturale.

Il 18 settembre, in occasione dell’ottantesimo anno dalla nascita di Gabriella Ferri, è stato organizzato un evento culturale commemorativo nel centro culturale omonimo, con la presenza dell’attrice e cantante Elena Bonelli.

Nuova edizione di un evento street food nel Municipio, con le serate organizzate stavolta a piazza Balsamo Crivelli nel quartiere di Casal Bruciato, nel fine settimana dell’8-11 settembre.

Da ultimo, il Silent Rome Festival 2022 organizzato dal 16 al 25 settembre a Villa Farinacci (e presente contemporaneamente anche in altre zone di Roma), con diversi spettacoli in cui tutti i contenuti sonori sono trasmessi tramite cuffie Wi-Fi multicanale, e -come descritto anche sul sito ufficiale dell’evento- è lo spettatore il protagonista che può esplorare i differenti contenuti sonori proposti, scegliendo direttamente dalla cuffia cosa ascoltare e dove, alla scoperta dei tanti e diversi contenuti culturali proposti dal Festival.