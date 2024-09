Autonomie Locali Italiane, Gualtieri nuovo Presidente

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato eletto presidente di ALI (Autonomie Locali Italiane) per acclamazione. La scelta è stata fatta dai sindaci italiani, riuniti in assemblea congressuale in aula Giulio Cesare in Campidoglio.

Gualtieri, nel suo discorso subito dopo la nomina, ha dichiarato: “Noi dobbiamo costruire, ma non si può costruire un futuro di progresso e giustizia se non si ferma questo patto scellerato dello scambio tra autonomia e premierato e lo si ferma vincendo il referendum e bloccando questa legge. Noi avremo sempre un profilo istituzionale, con una misura con cui condurre le nostre battaglie.

Ma al tempo stesso, quando si arriva al punto che la storia d’Italia rischia di prendere una strada diversa, abbiamo il dovere di essere fermi, determinati, inflessibili e intransigenti nel difendere la Costruzione italiana, minacciata dalla legge sulle autonomie”.

Oltre al neo presidente sono stati eletti in Ali Elena Piastra, sindaca Settimo Torinese, nel ruolo di vice presidente vicaria, Giovanna Bruno, sindaca di Andria, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano e Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, nei ruoli di vice presidenti.

