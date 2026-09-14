“Barcarolo romano” ha cento anni ma non li dimostra

Ci sono canzoni che sfidano il tempo, che sono capaci di attraversare generazioni senza invecchiare; una di queste, frutto della collaborazione artistica tra la penna di Pio Pizzicaria e le note di Romolo Balzani, vide la luce nel 1926. Si tratta di Barcarolo romano, un capolavoro della canzone popolare romana che ancora oggi non smette di emozionarmi ogni volta che l’ascolto, perché mi ricorda quando vivevo con i miei a casa della mia nonna paterna a via degli Scipioni 134. Quando, di tanto in tanto, venivano in visita le due sorelle di papà, simpatiche e intonatissime, il copione era quasi sempre lo stesso: qualche chiacchiera di circostanza, qualche sonora risata, più raramente, qualche animata discussione, e poi… Barcarolo romano! Ai primi gorgheggi, quasi fosse un segnale convenuto, nonna scostava con attenzione la sedia quel tanto da permettere alla sua pesante mole di sollevarsi e, chiedendo al suo corpo l’immane sacrificio della leggerezza, si spostava in cucina. Lì preparava l’occorrente per il rito del caffè, che da noi, come in tante altre case di quei tempi, si celebrava intorno alla cuccumella, cioè alla caffettiera napoletana.

Ero troppo piccola allora per capire il significato delle parole di quella malinconica canzone; per me quel canto corale aveva un solo significato: ero in compagnia, c’erano intorno a me le persone più care ed ero felice. A volte, quando papà rincasava presto dall’ufficio, si univa anche lui al canto; mamma, invece, saggiamente, ascoltava in silenzio, perché sapeva bene che la sua cadenza trevigiana e le sue stonature avrebbero spezzato l’incantesimo di quei magici momenti. Fu così che il nome di Romolo Balzani entrò nel novero dei nomi a me più familiari e Barcarolo romano in quello delle canzoni a me più care, anche se all’epoca non ero in grado di cogliere la drammaticità del testo. Il Tevere per noi non era soltanto un fiume: faceva parte della famiglia. La stessa figura del barcarolo non era un’immagine lontana o leggendaria, ma una presenza familiare e concreta, poiché il mio nonno paterno Enrico, restauratore e doratore di antichi messali, possedeva una barchetta e, nel tempo libero, scendeva a Fiume per pescare, o per fare i bagni alle “capanne”, ma, a differenza del barcarolo della canzone, non cantava, perché era sordomuto.

A cominciare dall’epoca antica, fino a inizio Novecento, quello di barcarolo fu a Roma un umile, faticoso ma importante mestiere, cruciale per l’economia e la vita quotidiana della città, che ha sempre avuto nel Tevere la principale via di comunicazione e di rifornimento merci. Anche se, per svolgere il suo lavoro, il barcarolo doveva essere munito di licenza, i casi di abusivismo erano tanti, poiché la richiesta era forte; a un barcaiolo, infatti, erano demandati diversi compiti: doveva innanzitutto traghettare, dietro pagamento di un pedaggio, merci e persone da una riva all’altra del fiume, fungendo da vero e proprio ponte mobile, in un’epoca in cui i ponti cittadini erano ancora pochi. A volte, per vincere le forti correnti fluviali, che avrebbero trascinato la sua barca alla deriva, era costretto ad agganciarla a una fune tesa tra le due rive. A lui, che conosceva bene le insidie del fiume, erano richiesti anche altri servigi, come quello di prestare soccorso a chi stava rischiando di annegare, o di recuperare le salme di chi aveva deciso di togliersi la vita gettandosi nelle acque limacciose del fiume. A fine Ottocento, però, con la costruzione dei muraglioni sul Tevere, con l’introduzione dei battelli a vapore e con l’erezione di nuovi ponti, quella figura di custode e soccorritore, caro a tutti i romani, sparì ed entrò a far parte del folclore e della tradizione.

Già nel drammatico incipit della canzone Barcarolo romano si coglie un profondo pessimismo esistenziale di leopardiana memoria, dove il padre Tevere, fonte di sostentamento, si trasforma in “patrigno”, indifferente al dolore umano, capace soltanto di “offrire” la morte, così come la natura, inizialmente considerata dal Leopardi benigna e premurosa, diventa poi “matrigna” fredda, crudele e indifferente ai destini umani, alla cui volontà non resta che rassegnarsi:

Quanta pena stasera

c’è sur fiume che fiotta così,

disgrazziato chi sogna e chi spera,

tutti ar monno dovemo soffrì.

Si c’è un’anima che cerca la pace

pò trovalla sortanto che qui…

Il barcarolo, protagonista della canzone, racconta, con una narrazione incalzante e disperata, il dramma che sta vivendo. Nel silenzio notturno egli vaga sul fiume tormentato dal rimorso di aver abbandonato la sua Ninetta, che ama ancora e che non riesce più a rintracciare. In questa solitudine, l’eco del suo stesso canto sembra rispondergli e schernirlo, amplificando il senso di vuoto e di abbandono. La narrazione raggiunge il clou quando, dopo aver udito un tonfo improvviso e i soccorritori gridare che in acqua c’è una donna affogata, il barcarolo, alla luce impietosa della luna, che illumina il volto di una giovane donna, riconosce Ninetta. Pazzo di dolore, decide di lasciare che la sua barca vada alla deriva lungo la corrente per ricongiungersi a lei.

Nell’arco di poche strofe, gli autori riescono a trasmettere tutta la drammaticità di una storia d’amore il cui epilogo è la struggente ricerca di pace, quella che soltanto il fiume, con il suo costante e incessante fluire, simile a una dolce culla accogliente, è capace di dare.

Barcarolo romano è stato anche utilizzato come colonna sonora nei seguenti film: Dramma sul Tevere, del 1952, regia di Tanio Boccia, dove la canzone fa da sfondo perfetto alla storia, le cui vicende drammatiche si consumano all’ombra e lungo le sponde del Tevere; Dove vai in vacanza?, del 1978, regia di Luciano Salce, all’interno dell’episodio Sì buana; Billo – Il gran Dakhar, del 2007, regia di Laura Muscardin, in cui la canzone di Balzani, intitolata Borom gaal (Il proprietario della barca), è scorrettamente attribuita al compositore senegalese Youssou N’dour, che ne è invece soltanto l’arrangiatore (questa reinterpretazione ha vinto il premio per la migliore colonna sonora al New York Syracuse Film Festival).

Romolo Balzani

Vorrei ora riassumere brevemente le tappe fondamentali della vita di Romolo Balzani, primo “cantautore” della storia della canzone italiana (il vocabolo è nato con lui) e una delle figure più rappresentative della canzone romana. Cantante, compositore, attore, nacque in vicolo dei Chiodaroli 8, in pieno Trastevere, il 4 aprile 1892 da Achille e da Maria Francisi. Penultimo di dodici figli, alcuni dei quali morti in tenera età, intraprese giovanissimo il mestiere di stuccatore. Al cantiere i compagni di lavoro lo chiamavano chitara e mandolino perché, mentre lavorava, cantava continuamente, come se la musica gli rendesse meno gravosa la fatica. «Aveva sempre bisogno di cantare – scrive Giuseppe d’Arrigo, che lo conosceva bene – perché nel canto egli sfogava la sua intima gioia. Mai arcigno o inquieto, parlava con il cuore sulle labbra, serenamente, con tanta dolcezza». Altri amici lo chiamavano tizzo nero per il colore ambrato della sua pelle dovuto all’esposizione costante ai raggi solari, tipica del lavoro che svolgeva, ma anche ai bagni che regolarmente faceva a fiume, alle capanne. Era sempre stato curato nel vestire, fin da giovane; persino al cantiere si presentava agghindato di tutto punto: camicia di seta, cappello, scarpe bianche e nere, quelle che a Roma chiamavano piccioni. Capitava così che a volte qualcuno si rivolgesse a lui con deferenza scambiandolo per il direttore dei lavori.

Il primo impatto che Romolo ebbe con le tavole del palcoscenico risale al 1908, quando allestì, presso la sala parrocchiale San Crisogono in Trastevere, un’esibizione amatoriale con una decina di amici travestiti da ballerine, suscitando scalpore. Il vero debutto avvenne, però, nel 1910, al Salone Margherita, istituito nel 1898 sul modello dei caffè-concerto parigini e intitolato a Margherita di Savoia, moglie del re Umberto I.

Nel 1916 sposò Giovanna Mochi, una delle prime donne automobiliste romane, da cui ebbe una figlia, che morì subito dopo la nascita. Richiamato alle armi nel 1916, prestò servizio nel I Reggimento di Artiglieria pesante campale. Ferito nel 1917, venne fatto prigioniero e deportato in un campo di concentramento dove, per rendere meno dura la prigionia, organizzò spettacoli musicali per i soldati. Congedato nel 1919, formò un primo complesso a plettro, con cui si esibì in varie sale di ballo, eseguendo le sue prime composizioni. Nel 1922 conobbe Maria Roja, il vero amore della sua vita, dalla quale ebbe due figli maschi: Remo, nato nel 1932, e Armando, nato nel 1941.

Nel 1923 debuttò alla Sala Umberto in uno spettacolo con Enzo Fusco, Odoardo Spadaro e il tenore Sandro Zappelli, facendosi notare per la sua perizia di comico e di cantante di grazia. Il vero successo, però, giunse negli anni 1926-1928, quando cominciarono le esibizioni nei teatri importanti: Testaccio, Jovinelli, Arena Esedra e Quirino. Il 1926, in particolare, fu l’anno cardine della sua grande produzione (Serenata a ’n core, San Giovanni, Canzone che canzona, Campagna romana, Ninetta affaccete), l’anno in cui vinse la medaglia d’oro per Barcarolo romano, con parole di Pio Pizzicaria, e per L’eco der còre, con parole di Oberdan Petrini. «Allora e per parecchi anni successivi – scrive Giuseppe Micheli – non vi fu serenata a Roma in cui una tenorile voce accompagnata da chitarre e mandolini non cantasse L’eco der còre; come non vi fu spettacolo d’arte varia, o festa famigliare o scampagnata “for de porta” in cui non s’udisse cantare, sull’arpeggio di una chitarra, la malinconica melodia del Barcarolo romano che sembrava rievocare il classico stornello romanesco d’altri tempi”

Se il 1927 fu per Balzani l’anno della svolta, in cui le sue canzoni valicarono i confini regionali grazie a Giovanni Pittaluga, membro della potente famiglia d’impresari cinematografici e teatrali, che gli organizzò una tournée con esibizioni in teatri e cinema-varietà di tutta Italia, il 1928 fu quello dei riconoscimenti ufficiali. Il 24 luglio, infatti, Balzani ricevette dal neo Ministro della Pubblica Istruzione del regime fascista, Giuseppe Belluzzo, appena subentrato a Pietro Fedele, che ne aveva avviato e deliberato l’istruttoria, il diploma e la medaglia d’argento “per l’opera svolta a favore della canzone romana”. Sempre al 1928 risale la composizione di una delle sue canzoni più famose, ’Na gita a li castelli, meglio conosciuta come Nannì, con testo scritto da Franco Silvestri, presentata a Marino, in una memorabile serata in presenza di Ettore Petrolini, che fece di quella canzone uno dei suoi cavalli di battaglia.

L’anno 1932 fu segnato dal grande successo di Pe’ Lungotevere e dalle prime storiche incisioni per la casa discografica Fonit. A quel periodo risale anche il sodalizio artistico con Aldo Fabrizi, che rappresenta uno dei capitoli più ricchi e affascinanti della storia della canzone romana; con Fabrizi, allora poeta dialettale, paroliere e autore di testi teatrali, Balzani compose Pupetta, fortunata canzone-macchietta, e Notte napoletana.

Il merito più grande che veniva riconosciuto a Romolo Balzani era, ed è ancora oggi, quello di aver rinnovato la canzone romana, di averla cioè allontanata dai clichés ripetitivi dello stornello e dal riadattamento della canzone napoletana, elevando lo standard compositivo per dar vita a una vera e propria canzone melodica e narrativa. Con lui, la melodia popolare abbandonò definitivamente il ghetto dialettale in cui era confinata per allargare i propri orizzonti all’Italia tutta e all’Europa. Le sue canzoni si diffusero rapidamente anche tra i giovanissimi; gli impresari facevano a gara per accaparrarselo, mentre il pubblico accorreva alle sue esibizioni, lo applaudiva calorosamente e chiedeva continuamente repliche. Ma Balzani, è bene ricordarlo, fu anche attore e autore teatrale. Nel 1935 fondò insieme a Pina Piovani, zia del maestro Nicola, e a Gildo Bocci, la Compagnia Musicale Romana, dando il via alla sua attività di capocomico, con l’invenzione delle commedie musicali ispirate alle sue canzoni. I temi erano sempre popolari: l’amore infelice, la tragedia, la vittoria finale dei più deboli, in un continuo alternarsi di comico e drammatico.

Si aprirono per lui anche le porte del cinema, sebbene con ruoli di secondo piano; nel 1936 partecipò al film di Mario Mattoli Sette giorni all’altro mondo, ricoprendo il ruolo di un tassista, e nel 1943 vestì i panni di un cantante di varietà nel film L’ultima carrozzella, diretto sempre da Mario Mattoli.

Dal 1940 al 1942 rappresentò sceneggiate con varie formazioni artistiche, scritturando, per le parti comiche, Gustavo Cacini e Alfredo Bambi e, come prime donne, Lilla Denis, Vera Bella e Dalila Stein. Con questa nuova compagnia, dal 1944 al 1946, presentò le sue sceneggiate in vari teatri romani.

Nel 1948 partecipò saltuariamente ad alcune puntate della trasmissione radiofonica Radio Campidoglio – settimanale di vita romana, ideata e diretta dal giornalista e scrittore Giovanni Gigliozzi, andata in onda dal 1947 al 1952, trampolino di lancio di diversi attori e cantanti poi divenuti famosi, come Fiorenzo Fiorentini, Giorgio Onorato, Checco Durante, Elio Pandolfi, Antonella Steni e Isa di Marzio.

Nel 1954 la canzone di Balzani L’eco der còre venne cantata da Anna Magnani nella rivista teatrale Chi è di scena?, nata da un’idea di Michele Galdieri.

Nel 1959 Balzani, ormai famoso, accettò la proposta, avanzatagli dal regista Luchino Visconti, d’interpretare il ruolo dell’edile italo-americano Lipari nella versione teatrale italiana di Uno sguardo dal ponte, celebre dramma di Arthur Miller andato in scena al Teatro Eliseo, con Paolo Stoppa nei panni del protagonista Eddie Carbone e Rina Morelli nel ruolo della moglie del protagonista. Quell’esperienza confermò la straordinaria versatilità di Balzani, capace di passare con naturalezza dalle canzoni popolari e dagli stornelli del Salone Margherita ai testi impegnati della grande drammaturgia internazionale.

Romolo Balzani musicò oltre mille canzoni, di cui alcune (Pe Lungotevere, Sotto le stelle e Serenata de paradiso, oltre alle già citate L’eco der core, Barcarolo romano e ’Na gita a li Castelli) sono dei veri capolavori. La sua voce, incisa in un disco della Fonit Cetra della serie Fonografo Italiano, che riunisce dodici sue “perle musicali”, possiamo ascoltarla ancora oggi su youtube.

Pur avendo dedicato l’intera sua vita alla musica, Balzani non conosceva la notazione musicale e non sapeva scrivere o leggere uno spartito. «Impossessatosi di un motivo, per l’affinamento del suo orecchio che lo facilitava assai, lo fischiettava di continuo per perfezionarlo sempre più e perché non gli uscisse di memoria. Lo ripeteva poi, quando se ne sentiva soddisfatto, ad un suo collaboratore che lo riportava in note musicali».

Morì improvvisamente a Roma, nella sua casa di via dei Portoghesi, il 24 aprile 1962, a settant’anni. Al suo funerale, come da lui espressamente richiesto, un concerto di chitarre e mandolini suonò in sordina i due motivi che aveva amato di più: L’eco der còre e Barcarolo romano.

La morte improvvisa non gli consentì, purtroppo, di apparire nella neonata televisione; partecipò invece al programma radiofonico domenicale Campo de’ Fiori, andato in onda dal 1956 al 1974 come evoluzione di Radio Campidoglio. La trasmissione, ideata e condotta sempre da Giovanni Gigliozzi, aveva il compito di accompagnare gli ascoltatori verso il pomeriggio sportivo di Tutto il calcio minuto per minuto.

Tra le tante canzoni di Balzani che ebbero un grande successo e che ancora oggi fanno parte del repertorio di importanti artisti, Barcarolo romano occupa senza meno una delle primissime posizioni; a interpretarla sono stati cantanti del calibro di Claudio Villa, Sergio Centi, Gabriella Ferri, Alvaro Amici, Lando Fiorini, Giorgio Onorato e Gigi Proietti.

A Romolo Balzani il Comune di Roma ha intitolato una strada e una scuola primaria, entrambe nel V Municipio, Quartiere Villa De Sanctis.

Nel 1997, sulla facciata dell’edificio di via de’ Chiodaroli 8, dove il grande artista nacque, l’Associazione Culturale Romana e il Comune di Roma hanno apposto una targa commemorativa di marmo che recita: In questo edificio / il 4 aprile 1892 nacque / Romolo Balzani / autore e interprete di melodie immortali / come “L’eco der core” e “Barcarolo romano”.

Quanta pena stasera

c’è sur fiume che fiotta così:

digrazziato chi sogna e chi spera,

tutti ar monno dovemo soffrì.

Ma si un’anima cerca la pace

pò trovalla sortanto che qui.

Er barcarolo va controcorente

e quanno canta l’eco s’arisente.

Dice, si è vero che tu dài la pace,

fiume affatato, nun me la negà.

Più d’un mese è passato

da quer giorno che dissi: – Niné,

quest’amore è ormai tramontato.

Lei rispose: – Lo vedo da me…

Sospirò, poi me disse: – Addio, amore,

io però nun me scordo de te!

E da quer giorno che l’abbandonai,

la cerco sempre e nun la trovo mai.

Fiume, si è vero che tu dài la pace,

me sò pentito, fammela trovà!

Propio incontro ar battello

vedo un’ombra sull’acqua, viè in qua,

s’ariggira ché c’è un mulinello,

poi va sotto e riassomma più in là.

Voga, presto, è ’na donna affogata,

poveraccia, penava, chissà!

La luna da lassù fa capoccella,

rischiara er viso: è Nina, è Nina bella!

Me chiese pace e io je l’ho negata,

Fiume boiaccia, je l’hai data tu!

…Povero amore,

…nun ce sei più.

Me vojo sperde giù, solo, pe Fiume,

così chi t’ama mòre assieme a te.

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