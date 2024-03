Bonessio: Commissione Sport e Municipio VII al lavoro per dotare il territorio di impianti sportivi per l’atletica leggera

“Dotare il Municipio VII di uno o più impianti sportivi per l’atletica leggera con l’obiettivo di incrementare l’offerta sportiva in un quadrante della città che, nonostante per estensione e densità abitativa sia paragonabile a quello di una città di medie dimensioni, soffre una atavica carenza di strutture sportive di questo tipo.

Il tema lo abbiamo affrontato nel corso della odierna seduta di Commissione Sport alla presenza di Nereo Benussi e Augusto Battaglia, tecnici ed ex atleti; Giusi De Angelis, fiduciaria CONI Municipio VII; Francesco Laddaga, Marcello Morlacchi e Fabrizio Grant rispettivamente Presidente, Assessore allo Sport e Presidente V Commissione Consiliare Permanente Sport del Municipio VII.

Proprio i rappresentanti istituzionali del Municipio ubicato a sud est della Capitale, manifestando la piena condivisione e disponibilità a individuare sul territorio un’area con una destinazione d’uso compatibile con la realizzazione di un impianto di atletica leggera, hanno annunciato che è già allo studio un progetto che prevede la costruzione di un impianto sportivo comunale di atletica nell’ambito del completamente delle opere del piano di zona Romanina nuova.

Dunque, la prospettiva che in quel territorio possano sorgere ben due impianti dedicati a questa nobile disciplina, ci fa ben sperare in un’ottica sia di potenziamento dell’offerta sportiva di base comunale sia di investimento culturale sulla città. Nonostante la mancata candidatura ai Mondiali 2027, Roma ospiterà a giugno i Campionati europei di Atletica leggera che potranno generare, anche in seguito, una maggiore domanda di partecipazione a cui l’amministrazione comunale deve essere in grado di rispondere con strutture sportive adeguate e diffuse sul territorio che farebbero compiere allo sport romano un notevole salto di qualità. L’incontro si è concluso con l’impegno di mantenere sul tema una stretta collaborazione tra Municipio e Commissione Sport di Roma, cercando sia di migliorare le ipotesi progettuali che di accelerare al massimo le procedure necessarie”.

Così, in una nota, il consigliere Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.

https://abitarearoma.it/superate-le-mille-firme-sulla-petizione-per-pista-atletica-tor-tre-teste/

