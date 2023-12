Superate le mille firme sulla petizione per pista atletica Tor Tre Teste

Sono state superate le mille firme in calce alla petizione per richiedere il rifacimento della pista di atletica nell’impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” in largo Cevasco. Alle ore 09,49 del 17 dicembre 2023 si è giunti a quota 1003 firme registrate.

Domenica 10 dicembre 2023 , in occasione della 52’ edizione di “Corri per il Verde” presso il parco Tor Tre Teste, in compagnia di Vincenzo Luciani, abbiamo assistito alla competizione sportiva e abbiamo incontrato Davide Longo, Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Tor Tre Teste” .

Abbiamo, nell’occasione, affrontato l’argomento pista di atletica dell’impianto “Antonio Nori”, più volte oggetto di nostri articoli pubblicati da Abitare A..

Lunedi 11 dicembre 2023, Davide Longo ha lanciato la petizione, diretta al Comune di Roma :

“L’impianto sportivo Antonio Nori, situato a Tor Tre Teste, è un punto di riferimento fondamentale per gli atleti e i residenti della zona. Tuttavia, questo impianto è stato escluso dal Programma Sport del comune di Roma, privandolo così dei fondi necessari per la manutenzione. Questa situazione ha portato ad una serie di problemi strutturali che mettono a rischio la sicurezza degli atleti e compromettono l’utilizzo dell’impianto da parte della comunità.

L’impianto necessita urgentemente di interventi manutentivi come il drenaggio completo dell’acqua e il rifacimento del manto della pista. Queste operazioni sono essenziali non solo per garantire la sicurezza degli atleti ma anche per dare al quartiere est di Roma un impianto sportivo funzionante ed efficiente.

Chiediamo quindi che l’impianto Antonio Nori sia incluso nelle spese del Comune di Roma. Questa inclusione permetterebbe all’impianto non solo di rimanere aperto ma anche di offrire servizi migliori alla comunità locale.

Firmate questa petizione se credete nell’importanza dello sport e nella necessità che le strutture siano mantenute in condizioni ottimali”.

Nei giorni successivi della settimana, assieme a Vicenzo Luciani e tenuto informato Davide Longo, abbiamo preso contatto anche con Alessandro Moriconi, collega redattore di Abitare A, per avere un suo supporto.

Il 16 dicembre 2023 ci e’ pervenuto “Un primo impegno” per la Pista di Atletica Antonio.Nori di Tor Tre Teste, da parte dell’Assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato.

Il nostro piccolo gruppo ha lavorato bene nel richiedere la manutenzione straordinaria della Pista di Atletica del campo Nori di Tor tre Teste? Non ha importanza, imporante è che la raccolta di firme deve proseguire per ottenere il risultato completo dopo anni di disinteresse da parte del Comune di Roma.

Questo Il link per accedere alla petizione è questo https://chng.it/XhqvbsNMzf

Quanto sopra è l’attualità, ma l’impianto Impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” in largo Cevasco a Tor Tre Teste, non è l’unica struttura importante del nostro territorio, c’e’ tanto altro che merita l’attenzione dei cittadini residenti e non.

A tal proposito vi alleghiamo il link dell’articolo pubblicato da Abitare A il 3 gennaio 2020. Leggetelo se non l’avete mai letto, rileggetelo per ricordare, dopo quasi quattro anni.:

https://abitarearoma.it/la-corri-per-il-parco-storia-di-una-gara-durata-28-anni/

Racconta di una manifestazione sportiva che ha segnato la vita del nostro territorio “La Corri per il Parco” durata 28 anni.

Racconta “L’Atletica del Parco”, costituita l’11 settembre 1995 e che dal 1990 ha organizzato la gara podistica “Corri per il Parco”.

Racconta la storia dell’Impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori” in largo Cevasco.

Racconta la storia del parco Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste.

Vogliamo concludere, riportando un post preso dalla pagina facebook della ASD Atletica Tor Tre Teste.

“Grazie per le 1000 Firme! Ma la Nostra Missione Continua…

Cari amici e sostenitori straordinari

Siamo emozionati e grati per aver raggiunto le 1000 firme sulla nostra petizione! È un risultato incredibile, ma dobbiamo ricordarci che la nostra vera missione è appena iniziata.

Non Mollate: Il Vero Obiettivo è un Impianto Funzionale!

Grazie a ognuno di voi che ha firmato, condiviso e sostenuto questa causa. Ora, più che mai, è fondamentale mantenere il nostro slancio. Il nostro vero obiettivo è garantire un impianto funzionale per tutto il quartiere, un luogo dove ogni persona possa praticare sport e godere di uno spazio comune.

Perché è Importante?

Ogni firma è un passo verso la realizzazione di un sogno collettivo. Rendiamo tangibile la nostra volontà di creare un ambiente sportivo che unisca la nostra comunità e offra opportunità a tutti, dai più giovani ai più anziani.

Continuiamo a Diffondere il Messaggio:

Condivisione: Condividete ancora il link della petizione, https://chng.it/whD6mbnVwy coinvolgete amici, familiari e colleghi.

Consapevolezza: Parlate del nostro obiettivo con chiunque possiate, sensibilizzate la comunità sull’importanza di avere un impianto funzionale per tutti.

Insieme, Possiamo Fare la Differenza!

Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione finora. Continuando a lavorare insieme, possiamo trasformare la nostra visione in una realtà duratura per tutti noi.

Grazie di Cuore e Avanti Tutta!