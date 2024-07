Tor Tre Teste. Sit-in per sollecitare la sistemazione della pista di atletica e dei viali del parco

Domenica 29 settembre 2024 alle ore 9,30 la Podistica Tor Tre Teste, Atletica Tor Tre Teste, Abitare A invitano a un sit-in attorno all’impianto di “Atletica e Rugby Antonio Nori” in largo Cevasco a Tor Tre Teste per sollecitare il finanziamento completo della riparazione della pista di atletica, da parecchi anni promesso e non attuato e la sistemazione dei viali del parco lungo il fronte largo Cevasco ed accesso disabili all’impianto A. Nori.

La partecipazione è gratuita.

Sono in corso iniziative per ottenere il consenso delle società sportive del quartiere, del V Municipio e di altre zone della città, delle associazioni ambientaliste e di disabili.

Personalità del mondo dello sport e della cultura saranno invitate a partecipare.

Prossimamente verranno date informazioni sulle modalità di partecipazione al sit-in.

