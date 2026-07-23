Cambio al vertice del Pd in Campidoglio: Giovanni Zannola eletto nuovo capogruppo all’unanimità

Nuovo assetto e fumata bianca al vertice della lista del Partito Democratico in Aula Giulio Cesare.

Il gruppo capitolino dem ha eletto questa mattina all’unanimità Giovanni Zannola come nuovo capogruppo in Campidoglio. Zannola, consiglieri e fino a oggi presidente della commissione capitolina Mobilità, assume la guida del gruppo di maggioranza in un momento cruciale per la consiliatura guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

Il passaggio di consegne si è reso necessario in seguito alla nomina dell’ormai ex capogruppo Valeria Baglio ad assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità, chiamata a raccogliere l’eredità della dimissionaria Monica Lucarelli.

Il plauso della segreteria romana: “Scelta unitaria e di maturità”

L’elezione senza spaccature interne è stata salutata con forza dai vertici territoriali del partito, che vedono nella nomina un messaggio di compattezza per il proseguo dell’azione amministrativa.

“Voglio augurare buon lavoro al neo capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio Giovanni Zannola, così come voglio ringraziare Valeria Baglio per il prezioso lavoro svolto in questi anni in Aula Giulio Cesare. L’elezione di Zannola all’unanimità rappresenta un grande segnale di forza, di maturità e di unità della classe dirigente del partito romano che ha affiancato e continua ad affiancare il Sindaco Gualtieri nel buon governo della città.”Enzo Foschi, Segretario del PD di Roma

Le sfide al vertice del gruppo dem

Per Zannola, figura d’esperienza dell’aula e tra i profili più attivi sui dossier legati alle infrastrutture, al trasporto pubblico e alle grandi opere viarie della Capitale, si apre ora un compito di sintesi politica e di raccordo costante tra la Giunta, la maggioranza e le opposizioni nell’Aula di Palazzo Senatorio.

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