Campidoglio: Giunta dà ok alla nomina di Roma a città del formaggio

La Giunta capitolina ha approvato la delibera relativa alla nomina di Roma come Città del Formaggio 2025.

Il documeto, proposto dall’Assessora all’Agricoltura e Ambiente Sabrina Alfonsi, è un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio – O.N.A.F. tramite cui vengono individuati i Comuni italiani che possono rientrare nell’Albo delle città del formaggio.

Il 28 marzo l’amministrazione capitolina verrà investita della nomina con un’iniziativa pubblica, nella sala della Protomoteca, dedicata alla valorizzazione del prodotto caseario.

“Roma e la sua area metropolitana hanno una tradizione casearia che oggi è testimoniata da oltre cinquanta caseifici, un unicum se paragonata ad altre capitali di paesi europei. Inoltre, tra gli interventi programmatici dell’Amministrazione comunale sono previste iniziative volte alla valorizzazione del territorio e dei prodotti agroalimentari locali, nell’ambito di una più vasta pianificazione di una politica del cibo: rientra in tali azioni l’istituzione del Consiglio del Cibo di Roma e il Tavolo sulle filiere agroalimentari recentemente avviato dalla Città Metropolitana che permetteranno all’Amministrazione di redigere un Piano del Cibo, documento in grado di tracciare gli orientamenti e le azioni necessarie a garantire a tutti i cittadini di Roma Capitale l’accesso a cibo sano, ecologicamente ed eticamente sostenibile. In questo senso la nomina come Città del formaggio 2025, di cui ringrazio Onaf, rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo nazionale assunto dalla città sulle politiche del Cibo” ha dichiarato l’Assessora Sabrina Alfonsi.

