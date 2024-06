Caos Europee, De Santis (LcR): “In Anagrafe nuovi problemi con il sistema informatico”

Dopo la brutta figura internazionale e il disastro avvenuto durante e il disastro avvenuto durante le operazioni di inserimento dati nei giorni elettorali , da questa mattina il sistema informatico Sipo presenta nuovi problemi.

Come segnalano diversi dipendenti, infatti, in più casi non si riescono a concludere alcuni procedimenti, tra cui i cambi di residenza. in più casi non si riescono a concludere alcuni procedimenti, tra cui i cambi di residenza.

Un enorme problema per cittadini e lavoratori che sta assumendo dimensioni non più controllabili e su cui vanno individuate soluzioni tecniche immediate. A tal proposito, presenterò un’interrogazione per capire quali siano le strategie che l’Amministrazione intende adottare e, soprattutto, quali siano i tempi con cui ha intenzione di agire.

La scusa del bug sta diventando ridicola: questi problemi sono noti da mesi e, nonostante le nostre denunce, nessuno ha fatto nulla”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

