Casal Selce, FdI Municipio XIII: “Gravissimo atteggiamento AMA nei confronti del territorio di Casal Selce”

“Registriamo con sgomento la nota rilasciata da AMA relativa al ritardo di un sopralluogo, programmato per questa mattina, nel sito destinato al biodigestore di Casal Selce. Abbiamo appurato, insieme ai comitati presenti, che gli operatori AMA, nel voler accedere al terreno, non solo non esibivano nessun documento autorizzativo, ma non avevano neanche informato il contadino che coltiva, da anni, quel fondo.

Questo atteggiamento arrogante, da parte di chi sta gestendo l’iter del biodigestore, non fa che inasprire gli animi di chi vive un territorio martoriato dall’incubo dei rifiuti. Bene hanno fatto i cittadini a manifestare pacificamente il loro dissenso. Mi auguro che l’amministrazione del Municipio XIII, in merito a questa vicenda, si schieri, per una volta, a favore dei cittadini di Casal Selce.” E’ quanto dichiarano i rappresentanti di FdI del Municipio XIII, Marco Giovagnorio ed Eleonora Nalli.

