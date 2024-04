Rifiuti: Ama, sopralluogo area biodigestore Casal Selce ritardata per proteste comitati

Questa mattina (Martedì 2 Aprile 2024) era in programma a Casal Selce uno dei sopralluoghi con una delle ditte che stanno partecipando alla gara Invitalia per la realizzazione del nuovo Biodigestore di Casal Selce.

L’accesso all’area dei tecnici per effettuare il sopralluogo necessario per i successivi sondaggi preliminari è stato inizialmente impedito dai rappresentanti dei comitati territoriali e solamente l’intervento degli agenti delle Forze dell’ordine presenti sul posto ha consentito l’accesso. Lo dichiara Ama in una nota .

