Ex Borghetto degli Artigiani: si parte il 29 luglio con la bonifica, la demolizione a settembre

Il primo passo verso la trasformazione dell’ex Borghetto degli Artigiani in un parco pubblico è stato fatto. A partire da lunedì 29 luglio, per cinque giorni, verranno effettuate le attività di bonifica del verde infestante nell’area di circa 12mila metri quadrati.

Questo intervento rappresenta l’avvio di un più ampio piano di riqualificazione che porterà alla demolizione degli immobili abusivi presenti e alla messa in sicurezza del sottosuolo.

L’obiettivo finale è quello di creare un’area verde fruibile dai cittadini, sottraendola al degrado e allo spaccio che l’hanno caratterizzata negli ultimi anni.

Il dipartimento Csimu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) ha comunicato il cronoprogramma per le demolizioni:

31 luglio 2024: consegna del progetto esecutivo da parte di Risorse per Roma

consegna del progetto esecutivo da parte di Risorse per Roma 31 agosto 2024: approvazione del progetto esecutivo e impegno dei fondi

approvazione del progetto esecutivo e impegno dei fondi 15 settembre 2024: stipula del contratto e consegna dei lavori

stipula del contratto e consegna dei lavori 30 settembre 2024: inizio delle attività di demolizione degli immobili

Le demolizioni saranno precedute da un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati.

Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci, hanno ribadito” la disponibilità dell’amministrazione a prendere in carico l’area per la realizzazione di un parco, da progettare, finanziare e inserire nel Piano investimenti, una volta conclusi i lavori di demolizione e messa in sicurezza”.

L’ex Borghetto degli Artigiani, confiscato alla criminalità organizzata e posto sotto sequestro, rappresenta un simbolo del degrado urbano e dello spaccio di droga.

La sua riqualificazione in un parco verde è attesa da tempo dai cittadini e rappresenta un passo importante per la legalità e la vivibilità del quartiere.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙