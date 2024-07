Cimitero Laurentino, inaugurata sala del commiato

È stata inaugurata al Cimitero Laurentino (Trigoria) la nuova sala del commiato, che permette a familiari e congiunti di rivolgere un ultimo saluto alla persona amata in forma laica.

L’altra Sala del commiato finora esistente si trova al cimitero Monumentale del Verano, il cosiddetto tempietto egizio, e per anni è stata l’unica del genere gestita da Ama Cimiteri capitolini.

Per la realizzazione dell’opera, si è optato per la riqualificazione di uno spazio preesistente e in disuso, con il duplice vantaggio di garantire nuovi servizi alla cittadinanza e contestualmente l’eliminazione di un punto di degrado all’interno del cimitero.

“Aver predisposto questa sala significa, per noi come Amministrazione, voler davvero restituire dignità, valore ed umanità al gesto della sepoltura. – ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi che ha presenziato all’apertura – Abbiamo voluto realizzare uno spazio inclusivo, a disposizione di tutti, al di là di una fede religiosa specifica, che, secondo il principio della laicità, permettesse a chiunque di potersi sentire accolto e di poter salutare in maniera dignitosa il proprio caro estinto”

“L’apertura di questa nuova sala, all’interno del Cimitero Laurentino, rappresenta solo un tassello di una strategia più ampia di riqualificazione generale dei cimiteri – ha spiegato ancora Alfonsi – che Roma Capitale sta portando avanti, considerando questo tema come un argomento di estrema delicatezza ed importanza, perché coinvolge la dignità delle persone e tocca nel profondo la comunità cittadina, alla quale vorremmo che tutte e tutti, fino in fondo, potessero sentire di appartenere”

“L’inaugurazione di questo spazio rappresenta un ulteriore e importante passo verso un miglioramento complessivo di fruibilità e accoglienza di tutte le strutture cimiteriali presenti in città, un percorso che stiamo portando avanti con il costante e prezioso supporto di Roma Capitale.

– ha sottolineato il Direttore Generale di Ama, Alessandro Filippi – Questi luoghi custodiscono la memoria e ogni giorno sono visitati da migliaia di romane e romani che si recano a far visita ai loro cari e per questo è prioritario garantire un servizio efficiente a tutti, anche a chi sceglie una celebrazione laica per l’estremo saluto.

Questa sala del commiato si aggiunge a quella già esistente al Verano e nelle nostre intenzioni c’è già in programma la realizzazione di una struttura analoga anche al Cimitero Flaminio”.

La sala e come prenotarla:

Le sale del commiato attualmente esistenti possono agevolmente essere prenotate online sul sito www.cimitericapitolini.it .

La sala del commiato del Laurentino ha una superficie di circa 45 mq ed è arredata con tende e piante ornamentali, dispone di 27 posti a sedere (6 panche da 4 posti e 1 panca da tre posti) ed è attrezzata di impianto audio e video per la riproduzione di ricordi, un apposito leggio per il saluto al defunto.

La sala è completa di servizio igienico sanitario, di impianto di condizionamento e riscaldamento e di impianto antiintrusione. L’area esterna è stata delimitata con barriere verdi (recinzione a pannelli, fioriere con essenze arboree completa di impianto di irrigazione), con posti auto dedicati. L’accesso è garantito anche ai disabili.

Inoltre, nel mese di maggio sono state avviate diverse attività manutentive che hanno permesso la revisione totale dei tetti a falde a copertura sia dei servizi igienici pubblici che dei punti di approvvigionamento acqua per i fiori portati dai cittadini ai loro cari. Sono state revisionate anche le caditoie di smaltimento delle acque piovane e ammodernati gli interni dei servizi igienici, presso i campi di inumazione.

Grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento Tutela Ambiente e dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti sono stati realizzati presso l’edificio Blocco B 1.008 nuovi loculi ossari. A questi si aggiungono i 739 loculi messi a bando presso il Cimitero Verano.

Il Cimitero Laurentino, consacrato il 9 marzo 2002, è il terzo per estensione di Roma, accoglie i defunti residenti nei Municipi VIII, IX, XI e parte del VII nonché del Municipio X nel caso in cui non vi siano disponibilità nel Cimitero di Ostia Antica.

È stato inoltre aggiudicato il bando del valore di 6 milioni di euro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e conduzione impianti tecnologici che riguarderanno tutti gli 11 cimiteri della Capitale.

L’appalto, strutturato in tre lotti per la durata di 36 mesi, consentirà lo svolgimento di lavori edili di manutenzione ordinaria programmata e riparativa presso le varie strutture cimiteriali in modo da garantire la sicurezza e migliorare decoro e fruibilità. Sono già partite le prime manutenzioni e interventi nei cimiteri del Verano, Flaminio e Laurentino.

