Casini-Leoncini-Dolfi (Iv), bene apertura parcheggio scambio Annibaliano a Roma

“ L’inaugurazione del parcheggio di scambio di piazza Annibaliano, avvenuta stamattina, è davvero una buona notizia per la Capitale. Si tratta di un’opera molto attesa da cittadini e pendolari, che contribuirà a decongestionare in modo significativo il traffico in un quadrante strategico per la mobilità.

Con i suoi 268 posti auto a ridosso della stazione metro Sant’Agnese Annibaliano rappresenta infatti una risposta importante alla cronica mancanza di nodi di interscambio e un altro importante tassello – dopo l’apertura, lo scorso mese, del parcheggio di scambio della stazione Metro B1 Conca d’Oro – nel quadro di una città in grado di offrire servizi per la mobilità sempre più capillari, sostenibili e funzionali rispetto alle reali esigenze dei romani.

La direzione è quella giusta, ora ci auguriamo che la Giunta si impegni seriamente nel rilancio dell’intero sistema di trasporto pubblico locale, purtroppo ancora ampiamente al di sotto di standard qualitativi accettabili”. Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio II.

