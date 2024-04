Inaugurato il parcheggio di scambio Annibaliano

Il parcheggio è realizzato in struttura multipiano su tre livelli interrati, con una disponibilità complessiva di 268 posti auto di cui 6 riservati ai diversamente abili. Sono presenti anche 16 stalli per ciclomotori. L’accesso carrabile al parcheggio è previsto da Via Spalato, mentre l’uscita carrabile è realizzata su Corso Trieste. È presente al piano -3 un collegamento diretto tra il parcheggio e la piazza Ipogea della stazione metro.

L’orario di esercizio, in analogia con gli altri parcheggi di scambio in struttura, è:

– da Domenica a Giovedì dalle 05:15 alle 00:15

– Venerdì e Sabato dalle 05:15 alle 02:15.

Il piano tariffario previsto da Roma Capitale per i parcheggi di scambio all’interno dell’anello ferroviario è il seguente: 2 euro per le prime 12 ore di sosta consecutive e 3 euro fino a 16 ore di sosta consecutive. Gli abbonati al trasporto pubblico e le altre categorie esenti dal pagamento della sosta tariffata potranno usufruire gratuitamente del parcheggio.

La realizzazione del parcheggio è stata affidata dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale a Roma Servizi per la Mobilità e la gestione del servizio è stata affidata ad Atac nell’ambito del Contratto di Servizio.

