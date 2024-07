Il CDQ di Colli Aniene annuncia la progettazione di un anello ciclopedonale nel quartiere

Ci conoscete bene e sapete quanto ci teniamo all’ambiente, ma la realizzazione di un anello ciclopedonale nel quartiere, costruito sui cinque grandi viali che lo attraversano, ci lascia quantomeno perplessi. Se il progetto è abbastanza fattibile per viale Togliatti, gran parte di viale Sacco e Vanzetti, viale Fiorentini e viale Santi dove i viali sono abbastanza larghi da sopportare un restringimento di carreggiata, non lo è sicuramente per viale Bardanzellu. Costruire una pista ciclabile in quest’ultimo viale significa togliere un numero piuttosto grande di posti auto dove c’è già carenza degli stessi soprattutto in prossimità delle scuole.

Non credo che questa soluzione sarà ben accettata dai cittadini. Ci chiediamo se il CDQ abbia valutato bene l’impatto che avrebbe una riduzione della carreggiata per viale Bardanzellu. Per cortesia, non ripetiamo gli errori del passato, quando la progettata pista ciclabile sullo stesso viale fu bloccata a furor di popolo.

Il CDQ dovrebbe dire chiaramente che cosa ha concordato con il Comune di Roma ed aprire una consultazione con i cittadini su questo progetto. L’Associazione Vivere a Colli Aniene ha già espresso la contrarietà per una pista ciclabile realizzata su viale Bardanzellu ma evidentemente l’amministrazione capitolina si è poi rivolta ad un tavolo diverso da quello che si stava occupando della mobilità e della sicurezza del quartiere. Lì vicino ci sono numerosi parchi dove farla passare senza penalizzare i residenti.

Inoltre, riteniamo che un altro punto critico sia in viale Sacco e Vanzetti nel tratto iniziale da viale Togliatti verso il mercato comunale. In quel punto la carreggiata è così stretta che già ora ci sono problemi di transito soprattutto quando le auto non sono parcheggiate bene. Auspichiamo che non siano abbattute piante per fare spazio a questi lavori che ci lasciano quantomeno perplessi.

Invitiamo il CDQ e l’Assessorato alla Mobilità a valutare bene il progetto prima della sua realizzazione. Non vogliamo essere noi poi a dire: “Ve l’avevamo detto quello che sarebbe successo!”

