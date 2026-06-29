Il GRAB all’interno del Quartiere di Villa de Sanctis

Villa De Sanctis è un piccolo quartiere romano (per l’esattezza il PdZ Casilino23) dove risiedono circa 12.000 abitanti che negli anni ’70 scelsero attraverso varie Cooperative di acquistare la loro casa.

Qui tutti amano la mobilità dolce e la sicurezza, tanto che il piccolo quartiere incastonato tra viale della Primavera e via dei Gordiani da anni ha fatto la scelta di essere Zona 30.

Una sicurezza e una fluidità di traffico, che tra l’altro tiene relativamente bassi anche i dati che riguardano l’inquinamento dell’aria e che il cervellotico progetto di parte del circuito del GRAB, fatto di strettoie in successione e su queste posizionate anche più di una batteria di cassonetti dei rifiuti che senza se e senza ma, creeranno pericolo, file di automezzi e inquinamento.

L’investimento è notevole e questa progettazione e scelta ha diversi attori e oltre al dipartimento mobilità e LL.PP. del Comune di Roma e Regione Lazio, anche il V municipio con i suoi tecnici e suoi politici che non hanno saputo rappresentare le difficoltà che la realizzazione di questo progetto avrebbe provocato e magari proponendo soluzioni alternative e idonee.

Purtroppo, almeno al momento, niente da fare. Altra cosa a dir poco strana è il silenzio della Polizia Locale e di Ama che per lo svuotamento dei cassonetti in quelle strettoie avrà non pochi problemi.

Ci chiediamo se oltre alle Associazioni che difendono i ciclisti e lottano da anni per la mobilità dolce, non sia anche il caso di sentire anche le associazioni che difendono i pedoni.

E’ anche doveroso ricordare che la nostra testata è da sempre in prima linea in difesa dell’Ambiente, di un efficiente e moderno trasporto pubblico, del decoro e dell’attività sportiva.

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