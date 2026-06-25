Categorie: Bici Mobilità e Traffico Politica
Municipi: , , | Quartiere:

Monteverde, ciclabile sul marciapiede a via Virginia Agnelli, esplode la rivolta dei residenti: «è un pericolo»

I cittadini denunciano il rischio investimenti per anziani e pedoni all'uscita dei palazzi

Federica Esposito - 25 Giugno 2026

Doveva essere l’ennesimo fiore all’occhiello della mobilità dolce e sostenibile nel quadrante sud-ovest della Capitale, ma si sta trasformando in un clamoroso boomerang per il Campidoglio e le istituzioni locali.

A Monteverde, la nuova pista ciclabile di via Virginia Agnelli è finita al centro di una durissima contestazione da parte dei residenti, infuriati per una scelta progettuale giudicata bizzarra e, soprattutto, pericolosa: il percorso per le biciclette è stato infatti disegnato direttamente sopra il marciapiede, a pochissimi centimetri dai portoni d’ingresso dei condomini.

La protesta, rimbalzata violentemente sui gruppi social di quartiere, ha rotto gli argini della discussione rionale per diventare un vero e proprio caso politico nel Municipio XII.

Le foto del tracciato, caratterizzato da una striscia di asfalto che taglia a metà lo spazio tradizionalmente riservato ai pedoni, hanno sollevato un’ondata di perplessità sull’effettiva sicurezza dell’opera.

Uscire di casa e schivare le bici: l’incubo dei residenti

Il dito è puntato contro la convivenza forzata tra chi cammina a piedi e chi viaggia sulle due ruote. Secondo i comitati di quartiere, la vicinanza della pista agli accessi privati rischia di innescare incidenti a catena, in particolare a danno delle fasce più fragili della popolazione.

La denuncia dei cittadini: «È assurdo pensare che uscendo dal portone di casa ci si possa ritrovare immediatamente travolti da una bicicletta o da un monopattino elettrico – lamentano i residenti –. Gli spazi per i pedoni sono stati drasticamente ridotti e per gli anziani o le persone con mobilità ridotta ogni uscita diventerà un percorso a ostacoli».

Sulla vicenda ha preso posizione anche il movimento politico Agisci Italia, che contesta l’impatto dell’infrastruttura sul tessuto urbano, denunciando come l’intervento abbia alterato il delicato equilibrio tra lo spazio pubblico e la proprietà privata, senza una reale integrazione con le reali esigenze della viabilità di zona.

La replica della giunta: «Cantiere aperto, arriveranno i dissuasori»

Dall’altro lato della barricata, la presidenza del Municipio XII respinge le accuse di superficialità e difende l’impianto complessivo del progetto. Dal parlamentino di via Fabiola spiegano che la realizzazione della ciclabile sul marciapiede si è resa necessaria a causa degli spazi ridotti della carreggiata stradale e che la formula utilizzata è quella del “tracciato promiscuo”, un modello già previsto dai piani della mobilità capitolina e ampiamente collaudato in altre zone d’Europa e d’Italia.

La giunta municipale invita inoltre alla calma, ricordando che i lavori non sono ancora ultimati e che l’opera visibile oggi è solo parziale. Per garantire la sicurezza dei residenti e disciplinare il flusso dei ciclisti, nei prossimi giorni verranno completati gli interventi di finitura.

Oltre alla segnaletica orizzontale e verticale, sul tavolo ci sono soluzioni specifiche per mitigare i rischi: in prossimità dei portoni condominiali più esposti verranno infatti posizionati dei sistemi di rallentamento ottico, studiati appositamente per costringere le biciclette a decelerare nei punti critici.

Nel frattempo, per allentare la pressione sul quartiere, è stato parzialmente riaperto uno dei marciapiedi storici, restituendo un po’ di respiro ai passanti.

Il braccio di ferro sulla convivenza tra mobilità green e vita quotidiana, a Monteverde, resta aperto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati