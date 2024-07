Bus Turistici, R.Verona: disponibili con la commissione capitolina per soluzioni condivise in vista del Giubileo 2025

“Nella mattinata odierna abbiamo assistito con grande interesse alla video-conferenza della III COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE MOBILITÀ che, all’ordine del giorno, poneva in discussione un aggiornamento sulla situazione della mobilità dei Bus Turistici nella Capitale in vista del Giubileo.

Abbiamo apprezzato la volontà di trovare soluzioni alternative che possano mitigare le criticità che riguardano la convivenza del Turismo su gomma con la mobilità nella Capitale e le esigenze dei suoi cittadini.

Siamo i primi a condannare chi non rispetta le regole, come ad esempio coloro che sostano selvaggiamente in zone non idonee congestionando il traffico e chiediamo, con forza, che la categoria possa essere messa in condizione di lavorare in sicurezza con tempi di carico-scarico turisti sufficienti e soste in aree di stallo ubicate in zone funzionali e collegate per raggiungere i luoghi (tanti) di maggior interesse della Capitale, senza ledere la vivibilità dei cittadini.

Il grande numero di Bus Turistici presenti in Città dimostra la grande richiesta e l’apprezzamento per questo tipo di Turismo che soddisfa ogni anno le esigenze di oltre 150 milioni di viaggiatori.

Come ribadito, la strada è quella di arrivare a soluzioni condivise e che tengano conto delle esigenze di tutti, soprattutto ascoltando chi, come le nostre aziende, ogni giorno è “sul campo” a lavorare per dare lustro all’immagine e al prestigio del Turismo romano e nazionale.

In vista del Giubileo 2025, non crediamo siano percorribili soluzioni come l’aumento delle tariffe ztl, l’allontanamento indiscriminato dai luoghi di interesse delle aree di stallo o le penalizzazioni per la categoria che rappresentiamo.

Le soluzioni non devono mai essere punitive per una parte in causa ma devono contemplare le esigenze di tutti.

Siamo a disposizione per essere ascoltati dalla Commissione Capitolina per la Mobilità con una volontà precisa: non essere di intralcio, ma essere parte integrante di una soluzione condivisa”. Così in una nota Riccardo Verona, Presidente dell’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, An.bti – Confcommercio.

