Vandalizzato il cantiere del Museo della Shoah a Roma: escrementi e scritte pro Palestina

Atto vandalico davanti al cantiere del Museo della Shoah in via Alessandro Torlonia, a Roma. Questa mattina sono stati trovati escrementi sui lucchetti, volantini pro Palestina e scritte come “Assassini infami” e “Oggi 45mila morti”, accompagnate da una chiazza di vernice rossa, a simboleggiare il sangue.

Tra i volantini, uno riportava la frase “Fermare il genocidio a Gaza”, mentre un altro, imbrattato con escrementi, mostrava un’immagine della popolazione palestinese.

Lo sfregio è stato scoperto dal direttore dei lavori, che ha provveduto a rimuovere i materiali. La Digos ha avviato un’indagine sugli episodi, che si sarebbero verificati nelle ultime due settimane.

Il Museo della Shoah: un progetto ventennale

Il Museo della Shoah sorgerà all’interno di Villa Torlonia, dietro la Casina delle Civette, su progetto dell’architetto Luca Zevi.

Dopo quasi vent’anni di attesa, nel marzo 2023 è arrivato lo stanziamento di 10 milioni di euro annunciato dall’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, accelerando i lavori.

La condanna del presidente della Regione Lazio

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha condannato fermamente l’episodio:

“Gli atti intimidatori compiuti al cantiere del Museo della Shoah sono inquietanti e fanno rabbrividire. La condanna deve essere corale e decisa da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Confidiamo che la Digos e gli inquirenti individuino presto i responsabili.

Il Lazio è con orgoglio tra i soci fondatori della Fondazione Museo della Shoah e ci impegneremo affinché diventi un luogo non solo di memoria, ma anche di promozione della nostra identità culturale. Nel Lazio non ci sarà mai spazio per l’antisemitismo, né per qualsiasi forma di odio o discriminazione”.

Gualtieri: “Atti vili al Museo della Shoah. Roma contrasta ogni forma di antisemitismo”

“Quanto accaduto al cantiere del Museo della Shoah è inaccettabile. Atti vili e intimidatori che colpiscono l’intera città di Roma, che fonda la sua identità sui valori della memoria e del rispetto.

Condanno fermamente questi gesti che tentano di riportare alla luce l’odio più becero e pericoloso, riaffermando il nostro impegno nel contrastare ogni forma di antisemitismo”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione, mentre proseguono le indagini per risalire agli autori del gesto.

