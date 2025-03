“Ti racconto l’Iran” di Tiziana Ciavardini a The Forum

Sabato 8 marzo 2025 alle ore 18:00 The Forum ospita l’antropologa culturale, scrittrice e giornalista Tiziana Ciavardini presenta il suo libro “Ti racconto l’Iran”, in cui descrive cosa vuol dire essere donna in Iran.

L’autrice dialoga con il giornalista e scrittore Emilio Orlando.

IL LIBRO

L’Iran è una terra caratterizzata da mille paradossi e contraddizioni, ma allo stesso tempo permeata da una profondissima spiritualità che pulsa, respira e vive nella quotidianità della sua gente.

Nel libro, attraverso le esperienze sul campo dell’autrice, si affrontano tematiche relative al pregiudizio, alla condizione della donna, ai diritti negati, ai rituali religiosi e non, sino agli interrogativi incerti e preoccupanti sull’imminente futuro della Repubblica Islamica dell’Iran. Prefazione di Dacia Maraini.

L’evento sarà allietato da musica live.

Con l’augurio che questo 8 marzo 2025 sia l’ultimo in cui festeggiamo anche nella nostra democratica Italia la donna e i suoi diritti come fossero privilegi da conquistare. Un diritto non è una “concessione”.

