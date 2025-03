KFC, apre a Tiburtina il 12 ristorante romano: a breve nuova apertura alla Magliana

Kentucky Fried Chicken, marchio leader del pollo fritto nel mondo, che in Italia conta 118 ristoranti e un giro d’affari di 179 milioni di euro a fine 2024, punta su Roma e sul Lazio per trainare lo sviluppo nel 2025. E lo fa a cominciare dall’apertura nella Capitale di un nuovo ristorante, il 4 marzo in via Tiburtina 541.

Il ritmo delle inaugurazioni sul territorio è sempre più serrato: da gennaio 2024 a oggi, le insegne romane di KFC sono raddoppiate, passando da 6 a 12 e portando a 18 il totale dei locali presenti nella regione.

Nell’arco del 2025 sono previste 10 aperture nella regione, sia a gestione diretta che in franchising, la maggior parte delle quali sarà dislocata a Roma, per un investimento totale di circa 18 milioni di euro.

Dopo Roma Tiburtina, a breve aprirà un altro locale anche alla Magliana, che aggiungerà un nuovo tassello alla copertura dell’area metropolitana.

Ad oggi, oltre a diverse aree del centro, il logo bianco e rosso di KFC campeggia anche a Roma Est, a Valle Aurelia, a Roma Casilina, a Roma Marconi e a Roma Tuscolana.



In più, KFC è presente nei principali luoghi dello shopping laziali, come i centri commerciali romani Maximo Shopping Center, Happio e The Wow Side, il parco commerciale Da Vinci di Fiumicino e il Valmontone Outlet, nonché in altre aree cardine della regione come Anzio e a Pomezia.

Ma c’è di più: entro l’anno aprirà a Roma il primo flagship store italiano del brand, in una location centralissima nei pressi della Fontana di Trevi.

“L’Italia gioca un ruolo primario nel mercato europeo e mondiale di riferimento per KFC e lo dimostra la velocità con cui abbiamo fatto crescere la presenza del brand nel nostro Paese, arrivando in 10 anni a oltre 100 ristoranti in 16 regioni – commenta Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia –Roma e il Lazio saranno centrali nel piano di investimenti del 2025: dei circa 35 milioni di euro previsti, oltre il 50% è destinato a questo territorio, dove continueremo anche a dare un contributo importante all’occupazione, con 300 nuovi posti di lavoro previsti entro l’anno fra capoluogo e regione”.

Occupazione e ricadute economiche sul territorio sono impatti positivi dello sviluppo di KFC in Italia: a fine 2024 sono 2500 le persone che lavorano nel sistema KFC sul territorio nazionale, nei ristoranti che fanno capo sia al Corporate Franchisee sia ai 22 imprenditori che gestiscono i locali in franchising.

