Il Lazio protagonista a “SOL 2 EXPO”

La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, prende parte a “Sol2Expo”, l’evento internazionale dedicato all’eccellenza dell’olio extravergine di oliva e dell’agroalimentare, in programma a Verona dal 2 al 4 marzo 2025.

La manifestazione, voluta da Veronafiere, rappresenta l’evoluzione della storica fiera “Sol”, divenuta nel tempo un punto di riferimento per la filiera degli oli vegetali.

Il programma di Sol2Expo 2025 prevede tre giorni ricchi di formazione, intrattenimento e opportunità. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le migliori produzioni di olio extravergine di oliva, partecipare a degustazioni guidate, esplorare le innumerevoli varietà di olive da tavola e conoscere prodotti cosmetici di alta qualità

Il Lazio si presenta a “Sol2Expo” con uno spazio istituzionale di 144 mq, dedicato a degustazioni e incontri di business. Saranno presenti 10 aziende laziali, così suddivise: 2 dalla Provincia di Roma; 1 dalla provincia di Frosinone; 2 dalla provincia di Latina e 5 dalla provincia di Viterbo.

Il programma del Lazio al Sol prevede inoltre due masterclass tematiche, dedicate agli oli dell’Alto Lazio (il 2 marzo dalle 14:00 alle 15:00) e del Centro-Sud della regione (il 3 marzo dalle 15:00 alle 16:00), realizzate in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier.

«È la prima volta – è il commento dell’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare Giancarlo Righini – che il Sol “esce dal Vinitaly” e diventa un evento dedicato esclusivamente all’olio di oliva. Ringrazio, quindi, Veronafiere per l’organizzazione di questo appuntamento che è altamente strategico per la Regione perché dà la possibilità a tante aziende del territorio di presentare le loro eccellenze.

La produzione di olio extravergine di oliva nel Lazio rappresenta una componente significativa dell’economia regionale. Nel corso dell’ultima campagna olivicola il Lazio ha prodotto circa 15.000 tonnellate di olio d’oliva, con 80.000 ettari coltivati, di cui 12.000 dedicati alla produzione biologica. Questi dati fanno del Lazio una delle regioni di riferimento nel panorama olivicolo nazionale», conclude l’assessore Righini.

«L’olio extravergine di oliva del Lazio – prosegue il Commissario Straordinario di Arsial Massimiliano Raffa – si distingue per qualità, sostenibilità e innovazione, espressione di un modello produttivo che valorizza biodiversità e tradizione, con un approccio moderno e competitivo. Attraverso eventi come “Sol2Expo”, la Regione Lazio e Arsial rafforzano il sostegno alla filiera, garantendo alle nostre imprese visibilità e nuove opportunità di crescita.

Possiamo vantare ben 4 oli DOP (Canino, Tuscia, Sabina, Colline Pontine), un extravegine IGP (Olio di Roma) e la prestigiosa Oliva di Gaeta DOP da mensa. Inoltre, il Lazio siamo ricchi di biodiversità olivicola, testimoniata da 8 oli monovarietali PAT (Carboncella, Ciera, Itrana, Marina, Olivastrone, Rosciola, Salviana, Sirole), 20 varietà locali già riconosciute e altre 21 in corso di riconoscimento».

L’Evo del Lazio non è soltanto un prodotto, ma il risultato di un patrimonio di saperi, ricerca e impegno costante, che merita di essere riconosciuto in ogni contesto, anche attraverso le diverse forme di oleoturismo, che rappresentano un’importante leva di sviluppo, capace di coniugare promozione, esperienza diretta e valorizzazione del territorio.

L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli dell’enogastronomia laziale, caratterizzata da produzioni di alta qualità che rappresentano un asset fondamentale per il comparto agroalimentare e turistico della regione.

La partecipazione congiunta della Regione Lazio e di Arsial a “Sol2Expo” conferma l’impegno istituzionale nel promuovere il territorio, sostenere le aziende agricole e favorire la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Maggiori informazioni sulla partecipazione del Lazio a “Sol2Expo”, incluso l’elenco delle aziende presenti nello spazio istituzionale, sono disponibili sul sito istituzionale di Arsial: www.arsial.it

