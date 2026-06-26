Un futuro di cura e responsabilità

La riflessione sulla cura dell’ambiente e sulla forza dei comportamenti individuali approda nel contesto di dialogo e confronto per eccellenza: quello del Vaticano. Qui RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e Recupero degli imballaggi in acciaio, porta Steelosa®, la panchina in acciaio 100% riciclato modellata nella forma dell’infinito. In un luogo che più di ogni altro invita alla contemplazione, l’opera invita a soffermarsi sul valore delle scelte quotidiane e sul contributo concreto che ciascuno di noi può offrire alla costruzione del bene comune.

Ieri, 25 giugno 2026, i rappresentanti di RICREA hanno illustrato a Sua Santità Papa Leone XIV il progetto, in cui la consolidata esperienza maturata dal Consorzio nella promozione del recupero degli imballaggi in acciaio, ha portato sinergie rinnovate e proficue collaborazioni tra cittadini, istituzioni e imprese della filiera. Per l’occasione, Steelosa® è stata collocata sul sagrato della Basilica di San Pietro quale simbolo tangibile del continuo impegno nella valorizzazione delle risorse, attraverso il riciclo.

La giornata è proseguita presso l’Istituto Patristico Augustinianum con un approfondimento dedicato all’economia circolare e alle prospettive culturali, sociali ed economiche legate a un uso più consapevole dei materiali e al corretto conferimento degli imballaggi. Sono intervenuti Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA; Stefano Locatelli, Vicepresidente Nazionale di ANCI e Monsignor Gianfranco Basti, Professor of Philosophy of Nature and Science, Pontificia Università Lateranense.

“Essere accolti in Vaticano e poter presentare Steelosa® a Sua Santità Papa Leone XIV rappresenta per noi un onore ineguagliabile. In un luogo che richiama ogni giorno il valore della responsabilità verso il prossimo e verso il Creato, questa panchina assume una valenza che va oltre il mero riciclo dei materiali. Steelosa® nasce per ricordarci che anche i gesti più semplici possono contribuire a custodire la bellezza che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a trasmettere alle generazioni future”, dichiara Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA.

“Queste panchine d’acciaio riciclato ci ricordano che proteggere il Pianeta e valorizzare la bellezza dei nostri territori sono due facce della stessa medaglia. Dietro ognuna c’è il lavoro quotidiano dei Comuni e dei cittadini: è dalla raccolta differenziata fatta bene, casa per casa, che nasce l’acciaio capace di rinascere all’infinito. Lo dicono anche i numeri: nel 2024 l’Italia ha riciclato oltre l’86% degli imballaggi in acciaio, superando con ampio anticipo l’obiettivo europeo fissato al 2030. Portarla qui, nel segno della “Laudato si’”, significa riconoscere che la cura del Creato passa anche da gesti semplici e dalla responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e comunità. Sedersi su “Steelosa®” significa, idealmente, guardare al futuro con la consapevolezza che la sostenibilità è un viaggio collettivo che non deve avere fine”, evidenzia Stefano Locatelli, Vicepresidente nazionale ANCI.

Promossa dal Consorzio in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Pubblicità Progresso, Steelosa® è realizzata interamente in acciaio 100% riciclato proveniente anche da imballaggi post-consumo, come barattoli, scatolette, latte, fusti, bombolette e tappi corona. La sua forma richiama il simbolo dell’infinito, evocando una dimensione che supera il tempo e rende visibile la capacità dell’acciaio di rigenerarsi continuamente.

L’evento precede la futura collocazione di due panchine Steelosa® in luoghi particolarmente significativi, tra i Giardini Vaticani e Borgo Laudato si’ a Castel Gandolfo, parte di un progetto dedicato alla promozione dell’ecologia integrale ispirato ai principi dell’omonima enciclica.

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