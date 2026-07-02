Sfratto Dagnino, tregua di un mese per la pasticceria storica di via Orlando: Italia Nostra chiede il vincolo

I cannoli e la cassata di Dagnino restano in vetrina. Almeno per altri trenta giorni. La storica pasticceria siciliana di via Vittorio Emanuele Orlando, salotto buono a due passi da piazza della Repubblica, ha incassato un fondamentale rinvio tecnico sull’esecuzione dello sfratto che rischiava di far calare definitivamente la serranda su settant’anni di storia gastronomica e culturale.

Un mese di ossigeno che congela la chiusura e permette l’avvio di una complessa battaglia burocratica: trasformare lo storico bar in un bene tutelato dallo Stato per impedirne la demolizione o lo svuotamento.

L’annuncio della proroga è stato dato da Italia Nostra Roma, che ha contestualmente depositato sul tavolo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio una formale istanza per dichiarare l’immobile e i suoi interni di “interesse storico e artistico particolarmente importante”.

Scontro sul restyling dell’isolato: l’appello a Feltrinelli

Lo sfratto di Dagnino non è un isolato contenzioso immobiliare, ma l’effetto collaterale di un mastodontico piano di rigenerazione urbana che coinvolge l’intero isolato compreso tra piazza della Repubblica e le vie adiacenti, finanziato dai colossi Feltrinelli e Allianz.

Proprio alla sensibilità culturale del gruppo editoriale si appella Italia Nostra, chiedendo che il design unico della pasticceria venga integrato come fiore all’occhiello del nuovo layout commerciale, anziché essere sacrificato sull’altare della modernizzazione:

«Ci auguriamo che una realtà industriale da sempre legata alla diffusione del sapere e della memoria, com’è la Feltrinelli, sappia riconoscere la straordinaria impronta identitaria di Dagnino», scrive l’associazione. «Quel locale non è un semplice negozio, ma un pezzo insostituibile della memoria collettiva del centro storico di Roma».

Un museo d’arte degli anni ’50 prestato alla gola

Inaugurata il 13 dicembre 1955 dal fondatore Andrea Dagnino, la pasticceria nacque con l’idea di far dialogare le specialità dolciarie dell’isola con le correnti artistiche dell’epoca.

Il progetto fu affidato all’architetto Giuseppe Contino, che chiamò a decorare le sale i più importanti esponenti del secondo dopoguerra italiano: Alfonso Amorelli, Herta Schaeffer e Italo Mangiameli.

I gioielli interni custoditi che Italia Nostra intende blindare con il vincolo ministeriale includono:

I preziosi dipinti su vetro di Amorelli dedicati alle scene di vita pastorale della Sicilia.

Le boiseries, i soffitti a cassettoni in mogano pregiato e le scale sospese dal design futuristico per l’epoca.

Le maestose vetrine esterne in ottone e vetro curvo che abbracciano la via.

A questo si unisce il patrimonio immateriale del laboratorio: i segreti della lavorazione di marzapane, frutta martorana e gelati artigianali portati a Roma dai maestri pasticceri palermitani negli anni Cinquanta e rimasti immutati.

Un valore storico riconosciuto già nel 2012, quando il Campidoglio inserì formalmente il locale nell’albo delle Botteghe Storiche.

Negli anni, le sale di Dagnino sono diventate anche un set cinematografico naturale a cielo chiuso, ospitando le riprese di registi del calibro di Pupi Avati, Michele Placido, Daniele Lucchetti e Mario Martone.

Ora la palla passa alla Soprintendenza, chiamata a decidere se apporre il sigillo di tutela prima che scadano i trenta giorni di tregua concessi dall’ufficiale giudiziario.

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