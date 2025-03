Colli Portuensi: incendio in un appartamento, morta un’anziana di 78 anni

Un incendio dai risvolti fatali, ha colpito un appartamento al quarto piano di un palazzo in viale dei Colli Portuensi 167, nel quartiere Monteverde, causando la morte di una donna di 78 anni.

Le fiamme sono divampate oggi, giovedì 6 marzo, intorno alle 14:00, trasformando l’abitazione in una trappola mortale.

I soccorsi: tre persone salvate, inutili i tentativi per l’anziana

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Altre tre persone, presenti nell’appartamento al momento dell’incendio, sono riuscite a salvarsi e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

I caschi rossi hanno lavorato con due squadre, supportate da un’autoscala, un’autobotte e il carro teli, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

La salma dell’anziana è stata recuperata dai soccorritori, mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.