CIE, open day sabato 8 e domenica 9 marzo

Continuano anche nel fine settimana dell’8 e 9 marzo 2025 gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica.

Sabato 8 marzo sono previste le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VIII, XI, XII e XV. Gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52 saranno aperti invece sabato 8 e domenica 9.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 7 marzo, fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Municipio VIII – La sede di via Benedetto Croce, 50, sarà aperta sabato dalle 8:30 alle 15:30;

Municipio XI – La sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato dalle 8 alle 14;

Municipio XII – La sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato dalle 8:30 alle 13:30.

Municipio XV – La sede di Piazza Saxa Rubra 19 (Prima Porta) sarà aperta sabato dalle 8: 30 alle 16.

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52 saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16.30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30

