“Ama il tuo quartiere” 30 maggio

Sabato nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 6 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei municipi III, IV, X, XII, XIII e XV.

Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti, fatta eccezione per quello di via Ateneo Salesiano temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione e sostituito dal Centro di Raccolta Light Vigne Nuove.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie), accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc .), sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30 . I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Per info sui siti e sui materiali conferibili, consultare il sito www.amaroma.it.

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