Campidoglio, debutta l’algoritmo al servizio dei cittadini: ecco Julia 2.5

È stata presentata oggi in Campidoglio Julia 2.5, l’assistente virtuale di Roma Capitale che da oggi, oltre ai canali già attivi, è presente anche sul portale istituzionale per offrire a cittadini, city users e turisti un aiuto per orientarsi nei contenuti ufficiali e per fruire in modo semplice dei servizi dell’Amministrazione.

Con Julia 2.5, Roma Capitale porta l’AI generativa dentro il Portale istituzionale, la principale porta di accesso ai servizi e alle informazioni dell’Ente.

Il Portale conta circa 18 milioni di accessi l’anno, oltre 160 mila contenuti informativi e circa 90 servizi online. Una ricchezza che rappresenta un valore per la città, che da oggi diventa più semplice nell’accesso e offre strumenti di orientamento semplici, immediati e accessibili.

“Con Julia sul Portale istituzionale compiamo un nuovo passo per rendere Roma Capitale più digitale, più semplice e più vicina alle persone. Roma si pone tra le esperienze più avanzate in Europa nell’uso dell’AI generativa urbana come servizio pubblico, collegato a fonti ufficiali e pensato per semplificare l’accesso alle informazioni.

Il Portale è un patrimonio vastissimo, con oltre 160 mila contenuti: Julia aiuta gli utenti a orientarsi tra informazioni, documenti e servizi, riducendo i passaggi necessari per trovare ciò che serve.

È un servizio nuovo, in continua evoluzione e miglioramento che rende più immediato l’accesso ai contenuti dell’Amministrazione. È questa la direzione in cui vogliamo usare l’innovazione e l’intelligenza artificiale: tecnologie concrete, governate dal pubblico e al servizio delle persone, per rendere Roma più accessibile, moderna e inclusiva”, dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Sviluppata in collaborazione con Microsoft, Intellera, NTT DATA, Fastweb, 01 Sistemi e BIP, Julia sul Portale nasce per trasformare un patrimonio informativo ampio e complesso in un percorso di accesso più semplice e guidato.

L’utente può formulare una domanda in linguaggio naturale e ricevere una risposta orientativa, con link diretti, documenti collegati e rimandi alle fonti ufficiali. Julia è accessibile dalle pagine del Portale attraverso un widget sempre disponibile, resta attiva durante la navigazione e mantiene il filo della conversazione.

L’obiettivo è ridurre i passaggi necessari per trovare l’informazione corretta e rendere più immediato il rapporto con i contenuti di Roma Capitale.

Julia non sostituisce il percorso amministrativo, né il ruolo degli uffici e del personale di Roma Capitale: gli uffici restano il riferimento per competenza, valutazione e responsabilità amministrativa.

Julia è una guida conversazionale che orienta l’utente verso contenuti e servizi ufficiali, facilitando l’accesso alle informazioni disponibili sul Portale. Il servizio si inserisce nel percorso di evoluzione continua di Julia.

Dopo la prima release, dedicata alla city experience, e Julia 2.0, con il potenziamento dell’architettura multi-agent e degli ambiti informativi, Julia 2.5 introduce un nuovo agente informativo specializzato e un sistema di orchestrazione per rispondere sui contenuti, sulle informazioni e sui servizi del Portale istituzionale.

Roma Capitale sta inoltre lavorando sulla qualità, sulla struttura e sull’esposizione dei contenuti del Portale, perché possano essere recuperati sempre meglio da Julia.

Si tratta di un servizio nuovo e in progressivo affinamento: il miglioramento del servizio è legato alla qualità delle informazioni, ai test continui e all’uso quotidiano.

La roadmap prevede ulteriori sviluppi nei prossimi mesi: il lancio dell’App, l’avvio progressivo di servizi online in modalità conversazionale o con supporto assistito, l’estensione ai contenuti dei portali delle partecipate e nuove funzionalità sul Portale.

Julia nasce informativa, evolve verso funzioni dispositive e si integra progressivamente in un ecosistema multicanale.

Con Julia sul Portale, Roma Capitale compie un nuovo passo verso servizi digitali più semplici, accessibili e vicini alle persone.

Più info su www.julia.comune.roma.it

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